Calciomercato Inter/ News, Matias Vecino è molto vicino ai nerazzurri (Ultime notizie)

A precisa richiesta di Luciano Spalletti Suning risponde. Il tecnico di Certaldo pare aver chiesto in questa sessione di calciomercato per la sua Inter il centrocampista uruguaiano della Fiorentina Matias Vecino. Su di lui ci sono novità importanti che giungono dalla notte che ci ha portato ad oggi. Secondo quanto raccontato a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, ci sarà a breve un incontro tra Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino, e la società nerazzurra. Il club meneghino pare aver messo nel mirino sul serio questo calciatore tanto che sarebbe pronto a proporgli un contratto quadriennale. L'unico dubbio è rappresentato dal pagamento. I nerazzurri sarebbero disposti a pagare anche di più dei ventiquattro milioni di euro della clausola, ma questo solo se la viola concedesse un pagamento rateato. Intanto Matias Vecino ha rifiutato il rinnovo con la squadra toscana perché avrebbe deciso di vestire la maglia dell'Inter,

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

IL VALENCIA INSISTE PER GARY MEDEL

Un nome scomodo in casa Inter inizia ad essere quello di Gary Medel. Il cileno è uno dei veri protagonisti di questa sessione di calciomercato con tantissime squadre che lo inseguono, lo seducono e poi l'abbandonano. Di certo i nerazzurri sanno quanto può offrire fisicamente questo ragazzo, ma di certo l'arrivo di Skriniar in difesa e di Borja Valero in mezzo al campo chiudono definitivamente per lui lo spazio futuro. Secondo quanto riportato da La Tercera pare che il direttore generale del club spagnolo, Mateu Alemany, abbia sottolineato che Gary Medel non sia assolutamente una seconda scelta. Questo fa pensare ancora di più che la squadra spagnola possa essere pronta a presentare un'offerta. Dal canto suo all'Inter non dispiacerebbe avere un calciatore così serio, professionale e soprattutto che non si lamenta quando non gioca. Il discorso però sembra chiuso con Medel che dovrà lasciare dopo anni di servizio la sua Inter.

