Calciomercato Juventus/ News, quanti dubbi in difesa. Dopo De Sciglio non arriva più nessuno? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Mattia De Sciglio - La Presse

La cessione di Leonardo Bonucci in questa sessione di calciomercato ha sconvolto tutti. Il difensore centrale della Juventus, passato al Milan, ha lasciato un vuoto davvero difficile da colmare. I bianconeri comunque hanno già quattro centrali in rosa come Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Daniele Rugani e Medhi Benatia. Secondo Sky Sport i bianconeri si sarebbero presi un momento di riflessione per capire se acquistare un altro centrale dopo il no ricevuto dall'Atalanta per anticipare di dodici mesi l'arrivo a Torino di Mattia Caldara. Possibile anche che i bianconeri rimangano così con comunque quattro difensori di livello in rosa. Certo l'età che avanza di Barzagli e i continui problemi fisici di Benatia e Chiellini invitano quantomeno a una riflessione. Sulla corsia destra invece Mattia De Sciglio prenderà il posto del partente Dani Alves. Secondo la nota rete satellitare non ci dovrebbero essere altri acquisti in quel settore di campo con Stephan Lichtsteiner che sarà quindi confermato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

FEDERICO MARCHETTI: "NO A TONI KROOS"

La Juventus sta facendo molto parlare di sé per quanto riguarda il calciomercato. Dopo una cessione molto pesante come quella di Leonardo Bonucci ci si aspetta che i bianconeri vadano ad acquistare un calciatore di caratura internazionale. Per molti l'obiettivo numero uno sembrava essere il tedesco Toni Kroos del Real Madrid che proprio nella finale di Champions League di Cardiff ha fatto la differenza. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport pare però che l'affare non si dovrebbe fare. Questi ha infatti sottolineato: "Toni Kroos è un grandissimo giocatore e comunque nonostante questo non credo sia nel mirino della Juventus. I bianconeri cercano centrocampisti con altre caratteristiche". Il noto giornalista sottolinea poi: "Per il dopo Leonardo Bonucci ancora non si è entrati nel vivo. Ora si pensa più che altro a Federico Bernardeschi, al centrocampista e a Mattia De Sciglio".

