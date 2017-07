Calciomercato Milan/ News, Andrea Belotti sempre più obiettivo numero uno! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Andrea Belotti - La Presse

Il Milan è la vera regina di questo calciomercato, ma non ha intenzione di fermarsi qui. Nonostante l'acquisto di una punta importante come Andre Silva e di due esterni offensivi come Hakan Calhanoglu e Fabio Borini arriverà sicuramente un altro attaccante di ruolo. Nelle ultime ore si è scaldata nuovamente la pista che porta ad Andrea Belotti del Torino. Sinisa Mihajlovic sembra gradire le contropartite tecniche Mbaye Niang e Gabriel Paletta. Il Toro però gradirebbe l'inserimento nella trattativa di Manuel Locatelli come riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedulla'. Da parte sua il Milan sarebbe disposto a trattare ma solo per il prestito, anche biennale, di un calciatore che piace molto e su cui la società vuole puntare per il futuro. Andrea Belotti poi non vede l'ora di misurarsi con un top club e sarebbe molto felice di legarsi al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

ATTENZIONE A RICHARLISON

Il calciomercato del Milan sta sicuramente stupendo tutti, ma nonostante siano arrivati tanti giocatori forti e di spessore tecnico non ci si dimentica del futuro. E' per questo che gli scout rossoneri sono sempre alla ricerca di talenti futuribili che possano essere acquistati per poi esser girati a realtà dove magari si vivano minori pressioni. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'originale, ha sottolineato che nel mirino di Mirabelli e Fassone ci sia anche l'attaccante classe 1997 del Fluminense, Richarlison. Talento limpidissimo, dotato di grande tecnica e intelligenza nelle giocate, piace al Milan ma anche alla Roma che ha provato a convincere i brasiliani inserendo in un'ipotetica trattativa il cartellino del figliol prodigo Gerson arrivato proprio da lì appena dodici mesi fa. L'unico ostacolo vero e proprio è rappresentato dal suo status di extracomunitario che potrebbe anche rallentare l'operazione e il suo eventuale arrivo a Milano.

