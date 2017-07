Calciomercato Napoli/ News: piace Munir del Barcellona, ma costa 25 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli sta svolgendo una campagna di calciomercato davvero molto oculata, alla ricerca di calciatori talentuosi ma che non spostino gli equilibri di una macchina che funziona quasi alla perfezione. Tra i tanti nomi che sono circolati ce n'è uno che potrebbe stuzzicare la fantasia dei tifosi e cioè quello di Munir El Haddadi. Il calciatore del Barcellona è nel mirino di diversi club importanti e anche del Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net pare che questa situazione sia davvero molto chiara soprattutto in Spagna, dove danno alte possibilità di riuscita all'affare. Munir El Haddadi però costa molto con il Barcellona che lo valuta circa venticinque milioni di euro e che avrebbe già rifiutato proposte, non ritenute all'altezza, di Ajax e Zenit San Pietroburgo. Attenzione però alla Roma di Monchi che monitora con attenzione ogni cosa che può succedere e potrebbe sferrare il colpo all'improvviso.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

RINNOVO FINO AL 2022 PER SEPE

Continua la telenovela legata al ruolo del portiere in casa Napoli. Con Pepe Reina sempre più in bilico in questa sessione di calciomercato e diversi calciatori che piacciono come Karnezis dell'Udinese, c'è da valutare anche la situazione che ruota attorno a Luigi Sepe. Dato da tutti per sicuro partente, magari in prestito, è un portiere affidabile che sicuramente sa stare al suo posto e può anche tornare molto utile. Secondo le ultime notizie, che arrivano da GazzaMercato, pare che il Napoli abbia offerto un rinnovo importante per Luigi Sepe che lo legherebbe alla squadra fino al 2022. Si parla anche di un aumento dell'ingaggio da seicentomila a ottocento. Non è chiaro quali siano poi le intenzioni della società per il futuro di questo ragazzo che potrebbe rimanere ancora come terzo anche per il regolamento legato alla presenza di tesserati cresciuti nel proprio vivaio. Di certo però il rinnovo era un particolare che era difficile da ipotizzare fino a poco tempo fa con Sepe che sembrava sul piede di partenza.

