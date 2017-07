Calciomercato Roma/ News, ballottaggio a tre per la corsia mancina: Toljan, Kolarov e Barreca (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Antonio Barreca - La Presse

in questa sessione di calciomercato Mario Rui la Roma deve trovare un calciatore che possa sostituirlo sulla sinistra. In rosa c'è Emerson Palmieri che però nell'ultima giornata di campionato si è procurato la rottura del legamento crociato. E' quindi obbligatorio andare a prendere un altro terzino che possa essere affidabile. Sono sempre più i nomi fatti dai media con il minimo comun denominatore Antonio Barreca. Il calciatore del Torino è il favorito per raccogliere l'eredità di Mario Rui come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale. C'è però da dire che esistono anche delle alternative. Una pista porta a un giocatore esperto come Aleksandar Kolarov del Manchester City che all'occorrenza può giocare anche al centro. L'unica nota dolente è che il calciatore in questione è un ex molto amato dai cugini della Lazio. C'è poi la pista giovane che porta a Jeremy Toljan classe 1994 dell'Hoffenheim e calciatore di grande talento. Su quest'ultimo c'è però il dubbio che non sia ancora pronto per palcoscenici prestigiosi come quello della Champions League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO -

FLUMINENSE DICE NO A SCAMBIO GERSON-RICHARLISON

La Roma ha deciso di bocciare definitivamente Gerson, centrocampista brasiliano arrivato appena un anno fa dal Fluminense con la fama di essere uno spacca partite e soffiato all'ultimo a Juventus e Barcellona. Dopo dodici mesi però il bilancio è molto negativo con Luciano Spalletti che non gli ha regalato molto spazio. E' vero che Eusebio Di Francesco, nuovo tecnico della Roma, coi giovani sa lavorare molto bene ma è anche vero che se un giocatore è in sfiducia è difficile recuperarlo. E' per questo che la Roma ha pensato che un anno a casa gli avrebbe fatto bene. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'originale pare che il club giallorosso abbia proposto uno scambio al Fluminense proprio tra Gerson e il nuovo talento del club brasiliano Richarlison con ovviamente conguaglio a favore di questi ultimi. Il rifiuto è stato però secco con il club brasiliano che sta lavorando alla cessione del suo nuovo fenomeno stavolta col Milan.

