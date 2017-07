Leonardo Bonucci (Foto: Lapresse)

BONUCCI AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO: I BLAUGRANA FANNO SUL SERIO - Bonucci al Barcellona? Ipotesi da non sottovalutare. Nel corso di questo calciomercato estivo la Juventus potrebbe cambiare completamente il reparto arretrato. Un reparto che necessita di nuova linfa vitale sia in mezzo che sugli esterni. Leonardo Bonucci, come detto, è finito nel mirino del Barça. I blaugrana sono pronti a mettere sul tavolo un'offerta allettante, e se così sarà i bianconeri potrebbero optare per la cessione del difensore. Il ricavato sarà eventualmente investito per prelevare Danilo dal Real Madrid e De Sciglio dal Milan. E nel centro? La Juventus potrebbe lanciare definitivamente Rugani come titolare al fianco di uno tra Chiellini o Barzagli, con Benatia prima riserva. In ogni caso, la partenza di Bonucci costringerebbe la Vecchia Signora a tornare sul mercato per un altro centrale. (agg. Giuliani Federico)

BONUCCI AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO: IL DIFENSORE NEL MIRINO DEI BLAUGRANA - Juventus attenta: il Barcellona irrompe su Leonardo Bonucci. Il calciomercato dei bianconeri sta diventando sempre più incandescente ogni giorno che passa. La Vecchia Signora, che stava già difendendosi dagli assalti provenienti dall'Inghilterra all'indirizzo dei suoi campioni, dovrà adesso guardarsi anche dal fuoco spagnolo. Secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Bonucci. Valverde e Baromeu, rispettivamente allenatore e presidente del club catalano, sono estimatori del centrale azzurro, considerato pilastro ideale attorno al quale ricostruire il reparto arretrato. La trattativa decollerà? Difficile dirlo per due motivi. Il primo: la Juventus non ha alcuna intenzione di cedere Bonucci, anche se di fronte a un'offerta allettante potrebbe cambiare idea. Il secondo: il Barça dirotterà sul difensore italiano soltanto se fallirà il corteggiamento per Marco Verratti. Ebbene, se il centrocampista del Paris Saint-Germain non dovesse approdare al Camp Nou, i blaugrana sarebbero pronti a dirottare su Bonucci.



La situazione è ancora molto fluida. Per il momento non si registrano offerte ufficiali del Barcellona per Bonucci. Al contrario, chi è uscito allo scoperto per il giocatore è stato il Chelsea di Antonio Conte, che nei giorni scorsi ha provato a mettere le mani sull'accoppiata Bonucci-Alex Sandro. Assalto fallito, così come fallì quello del Manchester City di Pep Guardiola. La Juventus, come detto, non vuole privarsi di Bonucci. La palla passa adesso al difensore, che dovrà decidere cosa fare. Restare a Torino o intraprendere una nuova avventura all'estero?

