CALCIOMERCATO INTER/ News, Darmian resta lontano, dipende solo da lui (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DIPENDE DA DARMIAN (ULTIME NOTIZIE) - L'Inter è in cerca di rinforzi per varie zone del campo in questa finestra di calciomercato estivo. Se in Spagna si parla molto dell'interesse per Gayà del Valencia come terzino sinistro, i nerazzurri devono ancora individuare il terzino destro titolare per la prossima stagione. Uno dei nomi più gettonati in orbita interista in questo senso è quello di Matteo Darmian, esterno di proprietà del Manchester United, cresciuto nel Milan e passato per Palermo e Torino in Serie A. Nella prima annata agli ordini del tecnico portoghese Josè Mourinho, Darmian è riuscito a conquistare solamente sul lungo periodo la fiducia dell'allenatore, rendendosi quindi protagonista di una stagione piena di alti e bassi nonostante l'Europa League vinta contro l'Ajax. Stando alle indiscrezioni dell'edizioni inglese di Sky Sport 24 però, ora Mourinho lo ritiene un elemento importantissimo e solo la volontà del calciatore di lasciare i Red Devils potrebbe spingere Darmian lontano dal Manchester United.

ZENIT IN CERCA DI MURILLO (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato l'Inter, oltre ai movimenti di rafforzamento in entrata, deve pensare pure a qualche cessione prima della fine di agosto. Tra gli indiziati a salutare i nerazzurri c'è anche il nome di Jeison Murillo, centrale colombiano reduce da una stagione altalenante a Milano. Stando ai rumors di mercato, nonostante le voci di interesse da parte del Milan, sembra che la destinazione più probabile per Murillo sia rappresentata dai russi dello Zenit San Pietroburgo, allenati dall'ex interista Roberto Mancini. Il club dei blubiancoazzurri è rimasto scottato dal mancato acquisto di Kostas Manolas dalla Roma ed avrebbe individuato in Murillo il candidato principale a prenderne il posto. I russi seguono però anche Francesco Acerbi del Sassuolo, accostato sia alla Roma che all'Inter ma pure al Galatasaray, difensore che ha fatto sapere di gradire lo Zenit per una nuova avventura.

LIVERPOOL SU NABY KEITA (ULTIME NOTIZIE) - La proprietà cinese di Suning ha in mente di realizzare un nuovo grande colpo di calciomercato per l'Inter in questa sessione estiva. Uno dei nomi più caldi per il centrocampo nerazzurro è quello di Naby Keita, mediano classe 1995 di proprietà dell'RB Lipsia, squadra capace di contendere la Bundesliga al Bayern Monaco lo scorso anno. Tuttavia, il giornalista Ed Maylon ha rivelato alla BBC che anche gli inglesi del Liverpool si trovano sulle sue tracce spiegando: "Il suo obiettivo è andare a Liverpool, però 70 milioni di sterline sono tanti e il club tedesco è abbastanza ricco da poter trattenere il giocatore a meno che qualcuno non sganci i soldi. Se è giusto che il Liverpool spenda quella somma? Non ne sono convinto, ma da quanto ho visto Keita è un calciatore impressionante." Difficile dunque intavolare una trattativa con i tedeschi del Lipsia ed è probabile che l'Inter decida di virare su altri profili come quello di Radja Nainggolan della Roma.

SESSANTA MILIONI STANZIATI DA SUNING. ECCO CHI È NEL MIRINO (ULTIME NOTIZIE) - La Suning è pronta sul calciomercato a mettere un budget di sessanta milioni per l'arrivo soprattutto di un centrocampista di buon livello. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che i due obiettivi principali siano Arturo Vidal e Radja Nainggolan. I due calciatori sicuramente sono difficili da raggiungere per l'ostracismo da parte di Bayern Monaco e Roma. Sicuramente però l'arrivo di uno dei due calciatori in questione darebbe alla squadra di Luciano Spalletti forza fisica, grande ritmo e soprattutto quella personalità che è mancata in questi ultimi anni. Di certo si tratta di due calciatori di altissimo livello e prenderli per un club italiano sarebbe davvero importante. Staremo a vedere se si concretizzerà un affare. La rosea sottolinea comunque che tra gli obiettivi ci sia anche Keita Baldè Diao della Lazio per un altro ruolo comunque focale nel calciomercato interista. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, È FATTA PER ZANIOLO -

L'Inter mette sotto traccia a segno un colpo di calciomercato molto importante. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, pare che i nerazzurri abbiano messo le mani sul talento della Virtus Entella Nicolò Zanilo. Trequartista figlio d'arte sarebbe stato pagato attorno a 1.5 milione di euro e non dovrebbe rimanere in prestito in Liguria un anno come prospettato inizialmente. Il calciatore sarà in ritiro con la prima squadra guidata da Luciano Spalletti e poi si deciderà se cederlo in prestito o aggregarlo con la Primavera.

Nella stagione appena finita Nicolò Zaniolo è stato leader della Primavera di Gianpaolo Castorina, trascinandola fino alla finale di Coppa Italia di categoria persa contro la Roma. Prima con Roberto Breda poi proprio con Castorina il calciatore ha avuto possibilità di dimostrare le sue qualità anche in prima squadra nel campionato di Serie B. Trequartista di grande qualità è già pronto per il grande salto anche se è ancora molto giovane.

IL BAYER LEVERKUSEN VUOLE NAGATOMO (ULTIME NOTIZIE) - Il Bayer Leverkusen è il vero protagonista del calciomercato di Milano di questi giorni. Chiusa la cessione di Calhanoglu col Milan ora potrebbe andare ad acquistare un calciatore dell'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Sponichi infatti pare che il club tedesco abbia messo nel mirino il terzino nipponico dell'Inter Yuto Nagatomo.

Il ragazzo vuole andare via per non perdere la nazionale in vista del Mondiale che si giocherà in Russia l'estate prossima e il club è intenzionato a monetizzare con la sua cessione. Non sono pochi i club che sono interessati a Nagatomo, basti pensare che questi piace molto in Inghilterra ad Everton e Queen's Park Rangers. Sicuramente l'Inter non si opporrà alla sua cessione anche se spera di poter guadagnare qualcosa dalla cessione di un calciatore che rimane comunque un nazionale e che quest'anno ha fatto vedere anche qualcosa di buono in una stagione da dimenticare per l'Inter in generale.

© Riproduzione Riservata.