CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Anche l'Arsenal su Lemar, il Verona aspetta per Orsolini (Ultime notizie)

Riccardo Orsolini (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANCHE L'ARSENAL SU LEMAR – La Juventus punta a rinforzare il proprio reparto avanzato con l'innesto di almeno un nuovo esterno offensivo prima della chiusura del calciomercato estivo. Detto dei problemi riguardanti le piste Douglas Costa del Bayern Monaco e Federico Bernardeschi della Fiorentina, i bianconeri continuano a monitorare la situazione di Thomas Lemar, ala francese di proprietà del Monaco. Vista la cavalcata in Champions League e la conquista del titolo della Ligue 1, Lemar ha però attirato su di sè le attenzioni non solo della Juventus ma pure di altre società e, secondo quanto rivelato dalla stampa francese de L'Equipe, su di lui ci sarebbe ora il forte interesse dei londinesi dell'Arsenal. Il tecnico transalpino dei Gunners Arsene Wenger è infatti sempre molto attento ai calciatori suoi connazionali ma, nonostante la possibile offerta da 30 milioni di euro, Lemar sarebbe restio ad approdare in Premier League visto che i biancorossi non disputeranno la Champions League, senza dimenticare che il Monaco vorrebbe mantenere la propria struttura perdendo magari solo Mbappé.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L'HELLAS ASPETTA ORSOLINI – Negli ultimi anni la Juventus si è resa protagonista sul calciomercato attuando la strategia della linea verde, ovvero assicurandosi con largo anticipo i giovani talenti rispetto alla concorrenza lasciandoli a giocare in prestito per monitorarne la crescita. L'ultimo acquisto dei bianconeri in questo senso è stato Riccardo Orsolini, attaccante classe 1997 proveniente dall'Ascoli e vincitore della classifica marcatori del Mondiale Under 20 con l'Italia. Diverse società della Penisola hanno però messo gli occhi su Orsolini chiedendo informazioni riguardo al possibile trasferimento a titolo temporaneo. Stando alle indiscrezioni, la Juventus lascerà decidere al tecnico Massimiliano Allegri riguardo alla permanenza di Orsolini valutandolo durante il ritiro estivo precampionato con la neo promossa Hellas Verona in attesa di una risposta positiva al riguardo.

