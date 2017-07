CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Continua il duello col Barça per Ceballos: "Non decido subito" (Ultime notizie)

Il presidente Andrea Agnelli (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PARLA CEBALLOS – La Juventus è in cerca di nuovi terzini vista la partenza di Dani Alves ed i rumors di calciomercato riguardanti Alex Sandro. Tra i vari profili accostati ai bianconeri in questo senso c'è anche quello di Dani Ceballos, esterno spagnolo reduce da un ottimo europeo con la Nazionale Under 21 in Polonia, di proprietà del Betis Siviglia. Intervistato in merito ai rumors che lo riguardano, Ceballos ha dribblato ogni discorso spiegando: "Sono stanco e ora non voglio pensare al futuro. Voglio rilassarmi, trascorrere le vacanze con la famiglia e tra un paio di settimane, comincerò a vedere le proposte e pensare al mio futuro. Voglio restare tranquillo e passare inosservato tre settimane." La settimana che sta per cominciare sarà decisiva per conoscere ulteriori sviluppi al riguardo e sapremo se la Juventus deciderà di puntare forte su Ceballos o su altri obiettivi come Danilo del Real Madrid.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ZAVAGLIA PROMUOVE DANILO – Come anche spiegato in precedenza, la Juventus sta monitorando i profili di diversi esterni difensivi in questa parte del calciomercato estivo. Uno dei nomi più caldi in orbita bianconera è senza dubbio quello di Danilo, terzino sinistro brasiliano di proprietà del Real Madrid. Il suo arrivo andrebbe a colmare l'ultima casella da extracomunitario libera nell'organico juventino e di lui ha parlato il procuratore Franco Zavaglia, in esclusiva per TMW Radio: "Juventus? Penso che abbia già definito alcune operazioni, ma la sua politica è quella di non sbandierare in pubblico i suoi affari. Danilo-Juve? E' un grande calciatore, al Real Madrid non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità, ma nella Juve potrebbe dire la sua a livello italiano ed europeo per i prossimi sette-otto anni. La Juve dovrà fare poi qualcosa anche a centrocampo."

© Riproduzione Riservata.