CALCIOMERCATO MILAN/ News, Non tramonta la pista che porta a Badelj, per Plizzari rinnovo e... Ultime Notizie

La dirigenza rossonera (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PIACE BADELJ DELLA FIORENTINA – Come vi abbiamo spiegato ampiamente anche in precedenza, il Milan sta cercando di inserire maggiore qualità alla propria mediana tramite questa sessione di calciomercato estivo. L'ultimo nome emerso in orbita rossonera in questo senso è quello di Milan Badelj, centrocampista croato di proprietà della Fiorentina deciso a non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione. L'interesse per Badelj si colloca in conseguenza dello stallo nella trattativa per arrivare a Biglia della Lazio con il Milan deciso ad inserire una contropartita tecnica come Bertolacci pur di arrivare a Badelj. Nelle idee della dirigenza milanista c'è però anche un'altra alternativa a Biglia e Badelj, ovvero il polacco Krychowiak del Paris Saint-Germain.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RINNOVO E PRESTITO PER PLIZZARI – In casa Milan il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere ma il classe 1999 non è l'unico portiere rossonero chiacchierato sul mercato. I rumors riguardano pure il classe 2000 Alessandro Plizzari, per il quale il Milan è pronto ad offrire un rinnovo del contratto fino al 2020 a fronte dell'impossibilità di proporre un contratto superiore ai 3 anni ad un giocatore ancora minorenne. In questo modo il Milan proverà ad evitare un caso Donnarumma-bis e per Plizzari nella prossima stagione dovrebbero aprirsi le porte della Serie B visto che da alcuni giorni la Ternana si sarebbe fatta avanti coi rossoneri sondando la possibilità del trasferimento a titolo temporaneo.

