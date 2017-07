CALCIOMERCATO MILAN/ News, Per la difesa si pensa a Kjaer, Ravanelli: "Borini sarà utile" (Ultime notizie)

L'amministratore delegato Marco Fassone (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: KJAER PER LA DIFESA – La dirigenza del Milan sta lavorando molto, e bene, in questa fase iniziale del calciomercato estivo al fine di completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Montella nel più breve tempo possibile, visto il preliminare di Europa League di fine mese. I rossoneri, per quanto riguarda il reparto arretrato, stanno cercando un nuovo centrale dopo l'arrivo di Musacchio dal Villareal ed il nome caldo in questo senso sembra essere quello di Simon Kjaer, difensore danese di proprietà del Fenerbahce. Già passato in Serie A da Palermo e Roma, per il classe 1989 Kjaer il Milan avrebbe già un accordo ma bisogna ora convincere i gialloneri di Istanbul a lasciarlo partire. Nell'ultima stagione Kjaer ha realizzato 3 reti ed un assist in 43 presenze complessive e farebbe comodo per completare il reparto date le possibili partenze di Paletta, seguito dal Torino, e del colombiano Zapata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RAVANELLI PROMUOVE BORINI – Il Milan è senza dubbio la squadra più attiva in questo calciomercato. I rossoneri, nella settimana appena conclusa, hanno ufficializzato anche l'acquisto di Fabio Borini dal Sunderland per rinforzare il proprio attacco. Proprio dell'ex romanista ha parlato l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, esprimendo anche la sua opinione su Andrea Belotti, centravanti del Torino accostato al Milan: "Il Milan si sta muovendo bene sul mercato, Borini può ricoprire più ruoli e sarà utile. Tutti gli allenatori vorrebbero avere uno come lui, poi ha volontà e professionalità incredibili. Sarà utile. Belotti? Sarebbe un bell’attaccante per il Milan. È italiano, non dovrebbe neanche ambientarsi." Il nome di Belotti rientra nella ricerca di un giocatore da alternare allo "straniero" Andrè Silva, appena arrivato dal Porto.

