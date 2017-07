CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Continua il toto portieri, Onana l'ultima idea (Ultime notizie)

Andre Onana (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OCCHIO AD ONANA DELL'AJAX – In casa Napoli si sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito alla permanenza del portiere titolare Pepe Reina. Il contratto dello spagnolo scadrà al termine della stagione che sta per cominciare, ovvero nel giugno del 2018, e non è ancora chiaro se i partenopei lo tratterranno per un altro anno o meno. Intanto però il Napoli guarda al futuro e continua a monitorare i profili di diversi portiere su cui puntare nelle prossime annate calcistiche. L'ultimo nome emerso in orbita azzurra in questo senso è quello di Andre Onana, estremo difensore camerunense di proprietà dell'Ajax e cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Reduce da 38 reti subite in 48 apparizioni complessive mantenendo inviolata la porta per 21 gare, Onana ha attirato su di sè le attenzioni di diversi importanti club anche grazie alla finale di Europa League raggiunta a maggio, conquistando pure la convocazione con la sua Nazionale per la Confederations Cup. Classe 1996, per il Napoli sarà difficile strappare Onana all'Ajax visto il contratto in scadenza solamente nel giugno del 2021.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ALVINO SICURO SU REINA – La vicenda che ha protagonista il portiere Pepe Reina continua a far molto discutere intorno al Napoli in questa parte del calciomercato estivo. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha espresso la sua opinione al riguardo auspicando anche l'acquisto di un giovane talento come Alex Meret dell'Udinese: "Reina resterà e l'ha ufficializzato Aurelio De Laurentiis. Lo spagnolo non è prigioniero del Napoli per il contratto. Lui sta bene qua, ma non è detta l'ultima parola, nulla è da escludere. Il rinnovo potrebbe arrivare fino alla fine del mercato. Il ritiro è alle porte e a Dimaro Pepe ovviamente ci sarà. Spero che il Napoli riesca a guardarsi intorno e pensare al post-Reina, con un'operazione tipo Meret."

© Riproduzione Riservata.