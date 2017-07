CALCIOMERCATO ROMA/ News, Preziosi smentisce i contatti per Izzo, Sassuolo su Marchizza (Ultime notizie)

Armando Izzo contrasta Belotti del Torino (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PREZIOSI SMENTISCE SU IZZO – La Roma è in procinto di cedere Antonio Rudiger, si parla di Chelsea ma occhio al Manchester City, e tornerà probabilmente a cercare un nuovo centrale difensivo nel corso del calciomercato estivo, nonostante l'acquisto di Hector Moreno dal Psv di Eindhoven. Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai giallorossi per completare il reparto arretrato negli ultimi giorni è quello di Armando Izzo, difensore di proprietà del Genoa. Squalificato fino ad ottobre a causa di una doppia omessa denuncia nell'ambito del calcioscommesse, Izzo ha attirato su di sè anche le attenzioni dell'Inter e il suo stesso procuratore non ha nascosto di auspicare proprio un trasferimento alla Roma. Tuttavia, contattato da Pagineromaniste.com, il patron dei rossoblu liguri Enrico Preziosi ha negato di aver avuto contatti al riguardo con il club di Pallotta: "Al momento c’è una trattativa? No, non c’è nessuna trattativa. Se Monchi ha chiesto il calciatore? Non mi risulta." Probabile che in settimana la Roma decida di intensificare o meno i propri sforzi su Izzo ma solamente quando avrà ceduto ufficialmente Rudiger.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MARCHIZZA VERSO IL SASSUOLO – La Roma vanta uno dei migliori settori giovanili di tutto il panorama internazionale ed è inevitabile che gli altri club si interessino ai giovani giallorossi in fase di calciomercato. Un giocatore dal destino assicurato è il classe 1998 Riccardo Marchizza, difensore che ha esordito in prima squadra lo scorso anno in Europa League. Intervistato da Romanews.eu, il suo procuratore Michelangelo Mineri ha confermato il forte interesse del Sassuolo, società in ottimi rapporti con la Roma: "Il Sassuolo è un passo avanti rispetto alle altre società che hanno mostrato interesse in questo periodo, ma ancora dobbiamo vedere. Lunedì abbiamo in programma un incontro con i neroverdi e valuteremo il da farsi. Non c’è nulla ancora di definito e di definitivamente chiuso. Lunedì, eventualmente, discuteremo anche della formula del trasferimento."

