Giovanni Simeone (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, VIOLA AL LAVORO PER EYSSERIC E SIMEONE JR (ULTIME NOTIZIE) – Saranno ore di calciomercato caldissime quelle che si susseguiranno nei prossimi giorni per la Fiorentina. Il club viola, contestato da gran parte della tifoseria e messo in vendita dai Della Vella, è al lavoro per chiudere due cessioni. La prima, praticamente imminente, è quella di Borja Valero all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani dovrebbe essere la volta buona per la definitiva fumata bianca. I nerazzurri metteranno sul tavolo circa 7,5 milioni di euro. Al giocatore un triennale da 3 milioni a stagione. Per quanto riguarda Kalinic, c'è da registare un nuovo assalto del Milan, che dovrebbe concretizzarsi a settimana inoltrata. Infine diamo uno sguardo al mercato in entrata. La Fiorentina attende con fiducia segnali di vita dal Nizza per Valentin Eysseric, chiamato a sostituire Ilicic. Il giocatore è in scadenza nel 2018 ma manca l'accordo tra le parti per il prezzo. Capitolo Simeone Jr: continuano i contatti tra viola e Genoa. I gigliati offrono 20 milioni di euro mentre il Grifone ne chiede almeno 25.

