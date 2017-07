Calciomercato Juventus/ News, Il Genoa cerca di strappare Mandragora alla concorrenza (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Danilo - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GENOA SU MADRAGORA (ULTIME NOTIZIE) - Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus prima della fine del calciomercato estivo c'è sicruamente il centrocampista Rolando Mandragora. Classe 1997, Mandragora ha esordito in Serie A con la maglia bianconera solamente nell'ultima giornata di campionato a causa di un brutto infortunio che ne ha compromesso il rendimento durante la stagione ma ha dimostrato di esser completamente recuperato al Mondiale Under 20, avendo raggiunto il terzo posto con la Nazionale italiana. I club del nostro campionato interessati a Mandragora sono diversi ma il giocatore potrebbe decidere di non accettare la corte del Cagliari, con i sardi già fattisi avanti con un'offerta ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni, Mandragora prefirerebbe lasciare la Juventus in prestito solo per ritornare al Genoa, squadra in cui ha esordito tra i professionisti dopo la trafila nel settore giovanile.

ANCHE AURIER NEL MIRINO (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus si è ritrovata a dover fare i conti con la grana relativa a Dani Alves in questa fase iniziale del calciomercato. Il terzino brasiliano, dopo alcune dichiarazioni poco felici, ha infatti rescisso il proprio contratto con i bianconeri lasciando l'organico di mister Allegri con un esterno destro in meno. I profili monitorati dalla Juventus in questa direzione non mancano ma l'amministratore delegato Marotta, già interessato al centrocampista Blaise Matuidi, potrebbe chiedere al Paris Saint-Germain anche un altro calciatore. Stiamo parlando di Serge Aurier, terzino ivoriano classe 1992 capace di svariare lungo tutta la linea arretrata. Nell'ultima stagione nella capitale transalpina Aurier ha realizzato 3 assist vincenti in 32 apparizioni complessive ma potrebbe decidere di cercare un'avventura altrove nonostante il contratto in scadenza attualmente solo nel giugno del 2019, ovvero tra due anni.

NUOVO INCONTRO PER BERNARDESCHI (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus, al fine di riconfermarsi ad altissimi livelli anche nella prossima stagione, è alla ricerca di nuovi importanti innesti in questo calciomercato estivo. Uno dei giocatori accostati con più insistenza ai bianconeri è il fantasista viola Federico Bernardeschi, reduce da un ottimo europeo in Polonia con la Nazionale Under 21. Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza della Juventus ha in programma un incontro con la Fiorentina intorno a metà settimana per rilanciare l'offerta iniziale, rifiutata, di 30 milioni di euro. I toscani valutando infatti Bernardeschi 40 milioni di euro ed i bianconeri hanno in mente di salire fino a 35 milioni più bonus per riuscire a strapparlo anche alla concorrenza dell'Inter. Alla Juventus Bernardeschi ha già diversi estimatori come il compaesano, e capitano, Gianluigi Buffon, essendo entrambi originari di Carrara, con la maglia numero 10 in attesa di un nuovo campione.

ALEX SANDRO RINNOVA (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus sta pensando a rinforzare la sua squadra in questa sessione di calciomercato. I primi colpi partono dalla conferma dei campioni bianconeri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna pare che la Juventus stia provando a rinnovare il contratto di Alex Sandro calciatore seguito da tantissime squadre. Beppe Marotta ha già sottolineato come sia arrivata una grande offerta per il terzino brasiliano e soprattutto che nessuno sarà trattenuto contro la sua volontà. I bianconeri non riusciranno a dare ad Alex Sandro l'aumento che pareggerebbe l'offerta di sette milioni di euro dal Porto. L'offerta bianconera sarebbe di 4.5 milioni di euro più bonus con la possibilità di arrivare molto facilmente a cinque milioni fino al 2022. Staremo a vedere se arriveranno conferme dal club bianconero che se dovesse partire Alex Sandro avrebbe un bel problema sulla corsia sinistra. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ALTRO INDIZIO CHE PORTA A DANILO -

La Juventus in questa sessione di calciomercato deve assolutamente sostituire Dani Alves, che ha rescisso il suo contratto dopo appena un anno dall'arrivo a Torino. L'esterno brasiliano ex Barcellona infatti ha deciso di chiudere subito la sua avventura in bianconero per andare a giocare in Premier League. Nel mirino dei bianconeri c'è il brasiliano Danilo del Real Madrid che a Torino ricomporrebbe con Alex Sandro una coppia di fluidificanti già vista al Porto diverse stagioni fa.

C'è un altro indizio che avvicina Danilo ai bianconeri. Il Real Madrid pare infatti aver già trovato il suo sostituto. Secondo quanto riporta El Bernabeu la squadra allenata da Zinedine Zidane avrebbe messo gli occhi su Alvaro Odriozola terzino di fascia della Real Sociedad che si è messo in evidenza con la maglia della Spagna Under 21 di Albert Celades agli Europei di categoria. Il calciatore ha una clausola rescissoria di trenta milioni di euro.

TORNA DI MODA MATUIDI (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus non ha ancora risolto i suoi problemi in mezzo al campo ed è sicuro che in questa sessione di calciomercato arriverà un centrocampista di assoluto valore. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il club sei volte Campione d'Italia voglia insistere per Blaise Matuidi del Paris Saint German. La pista è stata battuta insistentemente l'anno passato quando i bianconeri sembravano davvero a un passo dall'acquisto del calciatore per veder poi arrivare il secco no da parte del club francese. Quest'estate però la trattativa potrebbe essere più facile considerando che il contratto di Matuidi con il Psg scadrà tra appena dodici mesi.

Centrocampista di rottura nel tempo ha imparato anche a padroneggiare il pallone con intelligenza. Da tempo ha fatto capire il suo interessamento nel poter ipoteticamente vestire la maglia della Juventus. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno a convincere i transalpini ancora nervosi per lo scippo Kingsley Coman arrivato qualche stagione fa.

© Riproduzione Riservata.