Calciomercato Lazio/ News, Tare in pressing su Camacho (ultime notizie)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, BIANCOCELESTI IN PRESSING SU CAMACHO (ULTIME NOTIZIE) - C'è un nuovo nome per il calciomercato della Lazio. Si tratta di Ignacio Camacho, duttile centrocampista in forza al Malaga. Lo spagnolo, nell'ultima stagione in Liga, ha disputato 35 partite, segnato 4 gol e distribuito 2 assist. Numeri discreti che hanno attirato l'interesse del ds biancoceleste Tare. Il capitano del Malaga è ormai pronto a salutare la Rosaleda dopo sette anni e, come riporta Il Corriere dello Sport, le pretendenti per assicurarsi l'iberico non mancano di certo. Oltre alla Lazio, infatti, sono alla finestra, tra le altre, anche Liverpool, Leicester e Atletico Madrid. I biancocelesti hanno intenzione di accelerare qualora fosse ceduto Biglia, visto che Camacho è considerato l'erede ideale dell'argentino. Il Malaga ha fissato in 18 milioni di euro il prezzo per liberare il giocatore, tuttavia il 45% del cartellino dello spagnolo è detenuto da un fondo, il quale potrebbe svincolarlo presentando un'offerta di 12 milioni. La Lazio sta lavorando a fari spenti.

