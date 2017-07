Calciomercato Napoli/ News, Ag.Giaccherini: "Fiorentina un'opportunità" (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Alejandro Berenguer - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA L'AGENTE DI GIACCHERINI (ULTIME NOTIZIE) - Il trentaduenne Emanuele Giaccherini lascerà sicuramente il Napoli prima della fine del calciomercato estivo. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il suo procuratore Furio Valcareggi ha parlato della situazione e del destino dell'assistito: "Giaccherini eventualmente si troverà un’alternativa. Un anno fa fece 90’ minuti bellissimi contro la Germania, che poi sono finiti male per i due rigori di Zaza e Pellè. Il giocatore è ancora attuale, e non ha perso un briciolo. Se il Napoli va su altri esterni vorrà dire che si troveranno altre soluzioni. Giaccherini sarà un colpo importante dal 15 agosto in poi. Andremo a Dimaro e faremo un ritiro bellissimo, cosa che l’anno scorso non abbiamo fatto a causa di un infortunio che ha precluso la carriera fino ad ottobre. Il solo problema di Giaccherini è che guadagna bene, e può andare solo nelle prime cinque squadre. Lui è un top player, chi ha bisogno di completare rose importanti con Giaccherini fa un tocco importante di altissimo livello. Lui ha rispettato quanto gli è stato chiesto con grande professionalità. La Fiorentina può essere un’opportunità, se danno via Borja Valero può essere una soluzione lì in mezzo al campo."

IL CHIEVO INSISTE PER GRASSI (ULTIME NOTIZIE) - In questa finestra di calciomercato estivo il Napoli ha diverse situazioni interne da risolvere prima della fine di agosto. Tra queste c'è senza dubbio quella riguardante Alberto Grassi, in procinto di lasciare gli azzurri in prestito dopo il ritorno temporaneo all'Atalanta dello scorso anno, realizzando 2 reti in 20 apparizioni complessive. L'infortunio patito al momento del suo arrivo in azzurro ha compromesso il cammino di Grassi al Napoli e su di lui si registra ora il forte interesse del Chievo. A fronte dei 9 milioni di euro spesi per il suo cartellino nel gennaio 2016, il Napoli sembra convinto a lasciar partire nuovamente in prestito Grassi, il quale ha fatto sapere di gradire la destinazione veneta. I gialloblu si erano fatti avanti per lui già nella sessione invernale di mercato ed ora il trasferimento dovrebbe concretizzarsi dopo i contatti positivi tra le società nella scorsa settimana.

ATALANTA SU GIACCHERINI (ULTIME NOTIZIE) - Oltre a pensare ai vari movimenti in entrata, il Napoli deve ragionare anche in merito a qualche cessione in questo calciomercato, specialmente per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore e della società. E' il caso questo ad esempio di Emanuele Giaccherini, trentaduenne in scadenza nel giugno 2019, ovvero tra due anni, che ha fatto sapere tramite il suo procuratore Valcareggi di voler cambiare squadra in cerca di maggior spazio da titolare. Nell'ultima stagione con gli azzurri Giaccherini ha totalizzato appena 386 minuti in 19 apparizioni complessive ma segnando pure due reti ed ora la destinazione più probabile per lui è rappresentata dall'Atalanta. I nerazzurri bergamaschi stanno perdendo diversi importanti elementi dell'ultima stagione ed il profilo di Giaccherini, giocatore di grande esperienza internazionale, sarebbe utile per affrontare l'Europa League e potrebbe anche rimpiazzare il Papu Gomez come esterno offensivo in caso di partenza di quest'ultimo.

AG.ROBERTO INSIGNE: PESCARA IN POLE (ULTIME NOTIZIE) - Il Napoli deve capire cosa fare con Roberto Insigne in questa sessione di calciomercato. Il talentino fratello di Lorenzo ha dimostrato di essere un calciatore di valore, ma ancora deve fare il salto di qualità giocando titolare in una squadra che gli dia fiducia. Ne ha parlato il suo agente, Franco Della Monica, a Radio Crc sottolineando: "Le offerte per Roberto Insigne non mancano. E' un ragazzo al quale manca solo uno step di crescita, quindi stiamo valutando insieme al Napoli la soluzione migliore. Cerchiamo una società che lo valorizzi al cento per cento. Pescara è una soluzione mettiamo in prima linea. Zeman lo conosciamo tutti per la formazione che da a un calciatore e ci occorre proprio un tecnico del genere. A noi farebbe particolarmente piacere, ovviamente poi valuteranno le due squadre ma ci stiamo lavorando su. Ci sono anche altre situazioni molto interessanti". (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ALZATA L'OFFERTA PER MARIO RUI DELLA ROMA -

La telenovela Mario Rui va avanti con il Napoli deciso a chiudere questo colpo di calciomercato. La Roma invece che sta vendendo diversi calciatori sta facendo i conti perché poi dovrebbe tornare sul calciomercato per prendere un altro terzino sinistro. Il brutto infortunio patito all'ultima giornata di campionato da Emerson Palmieri lascerebbe Eusebio Di Francesco totalmente scoperto su quel lato del campo. Nonostante questo le continue avance del Napoli non potranno essere respinte in eterno.

Pare che gli azzurri, come riporta Sky Sport, possano alzare l'offerte economica a nove milioni di euro più bonus rispetto ai nove e mezzo che invece chiede il club capitolino. Sono però dettagli perché di certo non salterà quest'affare per cinquecentomila euro. La Roma riuscirebbe così anche a concretizzare una discreta plusvalenza visto che il calciatore era stato pagato tre milioni di euro più uno e mezzo di riscatto obbligatorio. Un valore salito nonostante quest'anno Mario Rui abbia giocato appena nove gare e nemmeno tutte dall'inizio a causa di un brutto infortunio che ne aveva condizionato l'inizio della scorsa stagione.

AFFARE FATTO PER BERENGUER (ULTIME NOTIZIE) – Il Napoli ha ormai praticamente in mano il centrocampista dell'Osasuna Alejandro Berenguer. Secondo quanto riportato da TMW Radio pare che l'acquisto possa essere definito a breve tra le due società con il Napoli che avrebbe beffato così la Fiorentina di Stefano Pioli. Da moltissimo tempo si parla di Berenguer associato al Napoli con la società di Aurelio De Laurentiis però impegnata a chiudere prima la trattativa per arrivare ad Ounas. Nonostante i due calciatori siano molto simili potrebbero dunque ritrovarsi a giocare nella stessa squadra durante la prossima stagione.

Entrambi infatti sono esterni d'attacco con il vizio del gol, ma comunque nel 4-3-3 di Maurizio Sarri troverebbero spazio anche impegnati con costanza. Staremo a vedere quali saranno le decisioni dei due club che ancora devono limare qualche particolare, ma che rimangono attenti sulla possibilità di chiudere un affare che non dovrebbe scatenare dubbi o ripensamenti dell'ultimo minuto. Dal canto suo Berenguer da tempo ha dimostrato grande interesse nel poter vestire la maglia del Napoli e presto potrebbe davvero diventare un calciatore della squadra campana.

