Calciomercato Roma/ News, Il Torino pensa ad El Shaarawy per l'attacco! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Alberto Moreno - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL TORO CI PROVA PER EL SHAARAWY (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo la Roma sta lavorando parecchio sia in entrata che in uscita. I giallorossi, in particolare, stanno cercando nuovi esterni offensivi per rimpiazzare l'egiziano Salah, ceduto al Liverpool, ma, stando alle ultime indiscrezioni, anche un altra ala romanista sembra essere finita nel mirino di un club italiano. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy, protagonista lo scorso anno di diversi alti e bassi nella Capitale ma comunque in grado di realizzare 12 reti e 10 assist in 44 apparizioni complessive. Secondo i rumors di mercato, su El Shaarawy c'è il forte interesse del Torino per volere del tecnico Sinisa Mihajlovic. I granata, dopo le operazioni legate a Castan ed Iturbe per fare due esempi, sperano di completare un altro affare con la Roma sebbene il cartellino di El Shaarawy venga valutato sui 14/15 milioni di euro.

DOMANI LE VISITE DI GONALONS (ULTIME NOTIZIE) - La dirigenza della Roma sta lavorando bene sotto traccia sul calciomercato in cerca di rinforzi utili per l'organico del neo allenatore Di Francesco. L'ultimo colpo del nuovo direttore sportivo Monchi è Maxime Gonalons, ormai ex capitano dell'Olympique Lione, il cui acquisto è stato ufficializzato entro il 10 di luglio. Stando alle ultime indiscrezioni, Gonalons, seguito nel recente passato senza successo dal Napoli, dovrebbe arrivare in Italia quest'oggi atterrando intorno alle 19 all'aeroporto di Fiumicino per poi sostenere nella giornata di domani le visite mediche di rito. Una volta superate, Gonalons potrà mettere nero su bianco la firma che lo legherà alla Roma dopo gli anni in patria. Intervistato dal canale ufficiale del Lione, il portiere Anthony Lopes ha espresso tutto il suo rammarico in merito alla partenza del compagno: "La partenza di Gonalons? Non possiamo far altro che viverla male. Abbiamo perso il nostro capitano, un grande giocatore e un grande uomo spogliatoio. Il ruolo di capitano è sempre particolare e lui lo ha svolto molto bene. Per noi è una grande perdita."

INSERIMENTO DEL CITY PER RUDIGER (ULTIME NOTIZIE) - La Roma, dopo la cessione di Salah al Liverpool, sta pensando anche ad un'altra illustra partenza per questa finestra di calciomercato estivo. Saltato il trasferimento di Manolas allo Zenit San Pietroburgo, dove è andato invece Leandro Paredes, i giallorossi hanno deciso di aprire la trattativa con il Chelsea per definire il passaggio del centrale tedesco Antonio Rudiger ai londinesi dell'ex juventino Antonio Conte. Stando ai rumors di mercato, sembrava che Rudiger fosse in procinto di essere venduto per 33 milioni di euro più 5 di bonus ma, secondo le indiscrezioni della stampa britannica del Mirror.co.uk, ora ci sarebbe anche un'altra pretendente sulle tracce dell'ex Stoccarda. Stiamo parlando del Manchester City, potenza europea guidata dal tecnico Pep Guardiola che sta cercando nuovi rinforzi per il reparto arretrato. La settimana che sta per cominciare sarà decisiva per conoscere il destino di Rudiger.

PONCE VERSO IL PRESTITO AL CROTONE (ULTIME NOTIZIE) - La Roma ha davvero molti giovani in prestito, retaggio di una politica impostata da Walter Sabatini verso l'acquisto di futuribili campioni girati ad altre squadre per crescere. Tra questi c'è anche Ezequiel Ponce, calciatore di ottima prospettiva e che potrebbe presto tornare anche alla Roma per dimostrare di essere definitivamente cresciuto. Secondo quanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, il calciatore in questione sarebbe pronto ad andare a giocare in prestito al Crotone. Il classe 1997 avrebbe già trovato un accordo con la squadra allenata da Davide Nicola che si è miracolosamente salvata all'ultima giornata di campionato. Staremo a vedere se davvero si concretizzerà quest'affare con i giallorossi che sembrano pronti a vederlo finalmente in azione in Serie A. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MONCHI PRONTO A TRE COLPI -

Dopo le cessioni il calciomercato della Roma sembra pronto ad accendersi anche per gli acquisti. Il club giallorosso infatti potrebbe mettere a segno addirittura tre colpi nella settimana che va ad iniziare domani. Sono diversi i calciatori che il club segue con attenzione e sono tre quelli che il Corriere dello Sport sottolinea come i principali obiettivi del momento. In cima alla lista dei desideri c'è Alberto Moreno del Liverpool, calciatore classe 1992 di cui il direttore sportivo giallorosso ha già parlato quando è stata completata con i Reds la cessione di Mohamed Salah.

Gli altri due sono Yannick Gerhardt del Wolfsburg e Jonny Castro del Celta Vigo. Entrambi sono stati tra i protagonisti dell'Europeo Under 21 giocato da poco in Polonia e tutti e due hanno dimostrato di avere quantità e qualità. Sicuramente dopo una vetrina così illustre non sarà solo la Roma a cercarli e di certo il loro valore di calciomercato sarà aumentato ancora. La Roma però è vigile e pronta ad affondare il colpo quanto prima possibile.

TRE GIOVANI DA PIAZZARE (ULTIME NOTIZIE) – Non solo colpi di calciomercato importanti in casa Roma, ma anche tante giovani promesse da piazzare per farle crescere e dimostrare col tempo di essere pronti per il grande salto nella capitale. Tra questi c'è sicuramente Riccardo Marchizza, talento della Primavera di Alberto De Rossi che potrebbe andare al Sassuolo in prestito. Il suo procuratore, Michelangelo Minieri, ha parlato ai microfoni di RomaNews.eu sottolineando: "Il Sassuolo è avanti alle altre società che hanno mostrato interesse in questo ultimo periodo. Dobbiamo per ancora valutare. Lunedì abbiamo in programma un incontro con il club emiliano e valuteremo la possibilità o meno di fare quest'affare. Non c'è ancora nulla di definito o di chiuso. Potremo discutere poi anche della formula".

Altro colpo in uscita potrebbe riguardare la Pro Vercelli che secondo Tuttomercatoweb avrebbe presto a titolo definitivo il giovane Lorenzo Grossi per il quale la Roma comunque manterrebbe il controriscatto. Per concludere poi c'è il nome di Davide Frattesi che potrebbe anche lui trasferirsi al Sassuolo come Marchizza. Lo conferma anche Gianluca Di Marzio sul suo portale che parla di diritto di riacquisto fissato a dieci milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.