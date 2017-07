Stephan El Shaarawy (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, IDEA EL SHAARAWY. NIANG O MEHMEDI LE ALTERNATIVE (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato del Torino sta per spiccare il volo. I granata, dopo aver chiuso l'imporante colpo Sirigu, sono pronti a rafforzare centrocampo e attacco. In questi ultimi giorni è proprio il fronte offensivo il reparto da tenere sotto controllo. Già, perché il Toro è stato accostato a tre giocatori non da poco. Il primo nome è quello di Stephan El Shaarawy, valutato dalla Roma 14-15 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club di Cairo ci starebbe pensando e potrebbe presto chiedere informazioni ai giallorossi. Le alternative al Faraone non mancano e sono ugualmente suggestive. Si parla di M'Baye Niang, in uscita dal Milan, e di Mehmedi del Bayer Leverkusen. Capitolo difesa: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca per Paletta. A centrocampo, infine, le piste da seguire con attenzione sono quelle che portano a Castro (Chievo), Donsah (Bologna) e Imbula (Stoke City).

