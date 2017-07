Angel Di Maria (Foto: Lapresse)

DI MARIA ALL'INTER? CALCIOMERCATO: JAMES RODRIGUEZ AL PSG LIBERA L'ARGENTINO - L'Inter è pronta al colpaccio in entrata, anzi al doppio colpo. Angel Di Maria è molto più che una suggestione, visto che il club nerazzurro ha in mente un piano per regalare il Fideo a Luciano Spalletti. Walter Sabatini è in partenza destinazione Parigi per incontrare il Paris Saint-Germain e trovare un punto di accordo non solo su Di Maria ma anche su Rabiot. In particolare, è l'argentino il nome che fa scatenare in queste ore i tanti tifosi nerazzurri. L'ex United e Real Madrid può approdare alla Pinetina con una spesa ingente: una cinquantina di milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da 7 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Una delle condizioni che porterebbe verso la fumata bianca è rappresenta dall'acquisto del Psg di James Rodriguez. Con l'approdo in Francia del colombiano, Di Maria sarebbe pronto a salutare Emery. L'Inter è alla finestra. (agg. Giuliani Federico)

DI MARIA ALL'INTER? CALCIOMERCATO: PRONTO UN QUINQUENNALE DA 7 MILIONI A STAGIONE - Angel Di Maria all'Inter, reale possibilità di calciomercato o soltanto fantacalcio? I nerazzurri, partiti a rilento e rimasti fin qui alla finestra a causa della gogna del Fair Play Finanziario, sono pronti a tuffarsi a capofitto sul mercato estivo. Tra i tanti giocatori accostati all'Inter, uno dei nomi più suggestivi è quello di Di Maria, talentuoso esterno offensivo in forza al Paris Saint-Germain. Le indiscrezioni si susseguono a un ritmo elevato. Secondo quanto riportato da La Stampa, Suning avrebbe deciso di puntare tutto sull'argentino, considerato il top player attorno al quale ricostruire tutta la rosa interista. Di Maria in Francia percepisce un ingaggio molto elevato, ma l'Inter sarebbe pronta a proporre all'ex Manchester United e Real Madrid un quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione.



L'Inter ha insomma un'idea ben precisa, un piano che ruota attorno a Di Maria. Tuttosport aggiunge ulteriori dettagli a questa voce di mercato, e sostiene che il club nerazzurro vorrebbe assegnare la maglia numero 10 al Fideo. L'argentino sarebbe in effetti un vero e proprio colpaccio, un campione in grado di accendere l'entusiasmo dei tifosi. Insomma, Di Maria rappresenta un mix di necessità e marketing. Necessità perché all'Inter serve nuova qualità in attacco, ma anche marketing, perché l'eventuale arrivo di Di Maria potrebbe far innalzare la vendita di maglie e abbonamenti. Qualora Perisic dovesse essere ceduto, i nerazzurri avrebbero a disposizione una cinquantina di milioni che fungerebbero da base per l'offerta da recapitare al Psg. L'Inter è pronta a un calciomercato di fuoco.

