BELOTTI AL MILAN/ Calciomercato, Mirabelli alza il pressing: il Toro resiste? (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan è stato sicuramente quanto di più soddisfacente i tifosi rossoneri potevano aspettarsi dopo l’avvento della proprietà cinese. Nella rosa a disposizione di Vincenzo Montella c’è però ancora un tassello molto importante da sistemare, quello della punta centrale. Sono stati diversi i nomi, e tutti molto prestigiosi, che si sono avvicendarti nelle fantasie milaniste, ma alla fine l’assalto decisivo dovrebbe essere lanciato verso il Toro e il suo bomber Andrea Belotti. Per portare il Gallo in rossonero il Milan avrebbe pronta un’offerta monstre, che di fatto esaudirebbe, magari con un piccolo sconto, i desideri del presidente granata Urbano Cairo, che pure si fa forte della clausola da cento milioni di euro con la quale ha blindato Belotti. Sessanta milioni di euro più i cartellini di Niang e Paletta, giocatori che hanno il gradimento del tecnico del Toro Mihajlovic. Questa l’offerta che potrebbe portare il centravanti della Nazionale a Milanello nella prossima stagione.

BELOTTI AL MILAN, E' ASSALTO AL TORO

TRAMONTANO LE PISTE MORATA E AUBAMEYANG

Alla fine il Milan sembra essersi convinto a puntare tutto su Belotti, superando le suggestioni Morata e Aubameyang. Il primo è sempre sembrato abbastanza impermeabile alla corte dei rossoneri e sembra nelle ultime ore ad un passo dal Chelsea di Antonio Conte. Il secondo, dopo aver rifilato una doppietta in amichevole proprio al Milan, sembra essersi persuaso a continuare la sua avventura in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund, senza lasciare dunque il certo per quello che sarebbe comunque un incerto di qualità, visto quanto il Milan sta rinforzando la squadra. Le ambizioni dei rossoneri si concentrerebbero dunque tutte sul Gallo Belotti, con l’offerta che potrebbe persuadere Cairo, anche se il presidente granata si è sempre detto convinto di non voler cedere il suo gioiello a meno di non vedere qualche club versare l’esorbitante clausola rescissoria. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’affare potrà essere chiuso già entro la fine di questa settimana.

