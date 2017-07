Bernardeschi alla Juventus/ Calciomercato: distanza di 5 milioni, ma Marotta è pronto a chiudere

Federico Bernardeschi: si chiude con la Juventus? (Foto LaPresse)

BERNARDESCHI ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO NEWS: BALLANO ANCORA I BONUS - Quella per portare Federico Bernardeschi alla Juventus è una trattativa di calciomercato che si sta rivelando lunga e complicata: i bianconeri stringono, il calciatore ha dato l’ok e tra le due parti c’è l’accordo (nel quale ci sarebbe anche la consegna della prestigiosa maglia numero 10 al calciatore), ma la Fiorentina - che pure ha ormai messo in conto di perdere il giocatore - non ha intenzione di mollare senza essere riuscita a strappare il massimo. La rivalità tra i due club contribuisce poi a “inasprire” i temi che sono sul banco ormai da tempo: come ha riassunto la Gazzetta dello Sport, la richiesta iniziale dei viola era di 50 milioni ma la Juventus ha messo sul piatto 30. Da qui l’idea di chiudere alla via di mezzo di 40 con i bianconeri eventualmente pronti ad alzare a 45 per convincere definitivamente la Fiorentina. Restano però due nodi da sciogliere: il primo è relativo a quei 5 milioni di bonus che potrebbero rallentare ulteriormente l’operazione, mentre il secondo riguarda la possibile contropartita tecnica. Si era parlato di Tomas Rincon e soprattutto Stefano Sturaro - particolarmente gradito a Stefano Pioli - ma sembra che si sia ormai arrivati alla soluzione che non preveda giocatori della Juventus in viaggio verso Firenze. Resta ora da capire se e quando i campioni d’Italia riusciranno a chiudere il colpo Bernardeschi.

Un indizio potrebbe essere dato dal fatto che Beppe Marotta non viaggerà con la Juventus alla volta degli Stati Uniti: la squadra parte oggi per affrontare la International Champions Cup (prima partita contro il Barcellona) ma, come ha scritto il Corriere della Sera, l’Amministratore Delegato rimarrà a Torino. E’ facile fare due più due: c’è ragione di credere che la permanenza di Marotta in Italia sia dovuta alla necessità di mettere le firme sui contratti di calciomercato, e quello di Bernardeschi è il più impellente e quello sul quale la società bianconera sta lavorando da più tempo. Ormai da giorni infatti si parla del numero 10 della Fiorentina come di un destinato a vestire la divisa dei campioni d’Italia; da qui alla firma il passo non è breve come la realtà sta dimostrando, ma adesso sembra proprio che ci siamo. La Juventus avrebbe sperato di ratificare l’accordo in tempo per portare Bernardeschi negli Stati Uniti; così non è stato, ma il classe ’94 potrebbe comunque firmare nei prossimi giorni e poi eventualmente raggiungere la squadra, pronto a scendere in campo nelle prossime amichevoli che la formazione bianconera affronterà e in ogni caso a disposizione per la Supercoppa Italiana, che la Juventus gioca ininterrottamente dal 2012 e che vedrà la squadra impegnata contro la Lazio, come già era accaduto nel 2013 e nel 2015.

