Calciomercato Inter/ News, pronti sessanta milioni di euro per Arturo Vidal (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Arturo Vidal - La Presse

L'Inter è pronta a mettere a segno un colpo incredibile di calciomercato. Dopo aver trovato le porte chiuse per Radja Nainggolan infatti la dirigenza sta lavorando per provare ad acquistare il cileno Arturo Vidal dal Bayern Monaco. Dal Cile arrivano notizie che confermano questa tesi con l'Inter che sembra pronta a sborsare ben sessanta milioni di euro per provare a riportare in Italia questo splendido calciatore. Suning è pronta anche a presentare un'offerta importante anche al calciatore da circa 16.5 milioni di euro lordi a stagione. Si sta quindi lavorando per riuscire a prendere un centrocampista tecnico e con grande spirito di squadra. Arturo Vidal dal canto suo sarebbe felice di tornare in Italia anche a costo di far storcere il naso ai tanti tifosi juventini che ancora lo amano. Di certo con l'acquisto di Vidal la squadra di Luciano Spalletti farebbe un grandissimo salto di qualità.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 20 LUGLIO

ACCORDO CON LA SAMPDORIA PER SCHICK

Patrik Schick potrebbe essere il colpo a sorpresa dell'Inter in questa sessione di calciomercato. La Juventus ha liquidato il calciatore dopo alcuni problemi riscontrati nelle visite mediche. A dire il vero i bianconeri erano anche propensi ad acquistare il calciatore dalla Sampdoria, ma con una formula temporanea e non più a titolo definitivo. Un affare che ha fatto tirare indietro proprio i blucerchiati, consci dei tanti club pronti all'assalto del calciatore. Secondo quanto riportato da SportItalia ci sarebbe già l'accordo tra la Sampdoria e l'Inter. Il calciatore invece deve ancora discutere a fondo con il club e non si sa se le sue intenzioni sono quelle di trovare un'altra squadra o di provare ancora a vestire la maglia della Juventus. L'entourage potrebbe dare una risposta al club nel fine settimana poi saranno ovviamente fatte delle nuove visite mediche con l'Inter che ovviamente vuole assicurarsi delle condizioni del calciatore dopo i problemi avuti con la Juventus.

