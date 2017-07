Calciomercato Juventus/ News, 40 milioni di euro per Sergej Milinkovic-Savic (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

Juventus cerca in questa sessione di calciomercato un centrocampista che dia sostanza a un reparto che negli anni ha perso Andrea Pirlo, Arturo Vidal e Paul Pogba. L'obiettivo è affiancare a Sami Khedira, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio un ragazzo che abbia prestanza fisica e magari anche qualche gol nel bagagliaio. Il nome riemerso nelle ultime ore è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il ragazzo era stato sondato anche diversi mesi fa, ma sembra che in queste ore sia tornato improvvisamente attuale. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che la Juventus sia pronta a versare nelle casse della Lazio trentacinque milioni di euro più cinque di bonus. Va ricordato inoltre che Milinkovic-Savic è un classe 1995 e quindi anche con grandi margini di miglioramento. Certo trattare con Claudio Lotito non è cosa molto facile, ma rimane il fatto che l'interesse della Juventus per questo calciatore è importante e che in caso di cessione la Lazio guadagnerebbe una bellissima plusvalenza a bilancio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 20 LUGLIO

KEITA VUOLE SOLO I BIANCONERI

Negli ultimi giorni si sono fatte prepotenti le voci che vogliono Keita Baldé-Diao pronto a dire sì all'Inter. Non tramonta però l'idea che il calciatore sengalese sia pronto a vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che il calciatore abbia rifiutato ben sette squadre per aspettare la Juventus. In ordine sono arrivate le offerte di Milan, Tottenham, Napoli, West Ham, Liverpool e Inter tra le altre. L'Inter è l'unica però ad aver ricevuto il sì da parte di Claudio Lotito con un'affare da venticinque milioni di euro già chiuso nonostante il calciatore sia in scadenza di contratto 2018. Il calciatore però pare essersi impuntato e voglia solo la Juventus. I bianconeri dal loro lato non sono intenzionati a spendere una cifra così importante per un calciatore che va in scadenza tra meno di dodici mesi e per questo sembrano pronti ad aspettare il momento giusto per provare ad affondare il colpo e a portare Keita Balde-Diao a Torino anche a costo di aspettare un anno.

