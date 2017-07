Calciomercato Milan/ News, Cuadrado obiettivo vivo e la Juve chiede 30 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Juan Cuadrado - La Presse

La Juventus potrebbe anche decidere di cedere Juan Cuadrado. Il Milan continua a vederlo come un obiettivo interessante di calciomercato nonostante in avanti come esterno sia arrivato già Fabio Borini. I bianconeri però non hanno intenzione di scendere a patti e cederanno il colombiano solo di fronte a un'offerta considerata congrua alle esigenze della società. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i bianconeri chiederebbero una cifra attorno ai trenta milioni di euro per non andare a subire una minusvalenza spiacevole in bilancio. Con l'arrivo di Douglas Costa e quello sempre più probabile di Federico Bernardeschi, oltre al recupero di Marko Pjaca, la Juventus potrebbe trovarsi anche ad avere una sovrabbondanza di esterni e per questo il rischio è quello che Cuadrado possa trovare davvero poco spazio. Nonostante sia considerato da Massimiliano Allegri un calciatore importante il colombiano potrebbe salutare e sarebbe ben felice di rimanere in Italia visto che al Chelsea, nella sua unica esperienza Europea fuori dall'Italia, ha fatto davvero molta fatica. Staremo a vedere quindi se raggiungerà a Milano il suo ex compagno Leonardo Bonucci anche lui passato dalla Juventus al Milan. Attenzione però perché in sordina per l'esterno si muove anche la Roma di Eusebio Di Francesco.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 20 LUGLIO

SEMPRE PIÙ BELOTTI

Il Milan vuole un attaccante di livello per completare un calciomercato che sta regalando ai tifosi un'estate difficile da dimenticare. Il nome nel mirino è quello del Gallo Andrea Belotti del Torino. Il bomber granata ha dimostrato di essere giocatore vero, abile a muoversi negli spazi e a giocare palla per i compagni ma soprattutto a fare gol. Secondo quanto riportato da Premium Sport il Milan avrebbe deciso di alzare l'offerta per i granata, proponendo i cartellini di Gabriel Paletta e Mbaye Niang più sessanta milioni di euro. Sicuramente è un'offerta importante che porterebbe al Torino anche due giocatori di ottimo livello oltre a un compenso economico importante. Nonostante questo rimangono aperte le strade che portano a Nikola Kalinic e Pierre Emerick Aubameyang. Il croato ovviamente è una pista più praticabile con la viola che sarebbe anche felice di fare una bella plusvalenza. Il bomber gabonese del Borussia Dortmund invece rimane un calciatore difficile da raggiungere sia per quanto riguarda il prezzo del suo cartellino che per quello dell'ingaggio del ragazzo.

