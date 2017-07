Calciomercato Napoli/ News, il Toro molla Zapata. Pavoletti all'Udinese (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Duvan Zapata - La Presse

Il Torino sembrava la squadra più accreditata in questa sessione di calciomercato per andare a prendere il centravanti del Napoli Duvan Zapata. Il colombiano è tornato in azzurro dopo un prestito biennale, ma partirà ancora perché chiuso da diversi giocatori importanti. I granata hanno necessità di rimpiazzare Andrea Belotti che virtualmente è ancora in rosa, ma potrebbe essere ceduto al Milan di Vincenzo Montella. Si complica però la possibilità di vedere Duvan Zapata al Torino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, sul suo portale pare che i granata abbiano virato letteralmente su Giovanni Simeone Jr del Genoa e che si sia chiusa così la possibilità di vedere il colombiano in Piemonte. Pare addirittura che il Torino sia pronto a offrire ventuno milioni di euro al Genoa per la coppia Giovanni Simeone-Diego Laxalt.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 20 LUGLIO

PAVOLETTI VERSO L'UDINESE

Chi non resterà a Napoli dopo la fine di questa sessione di calciomercato è Leonardo Pavoletti. L'attaccante arrivato dal Genoa nella sessione di gennaio scorso con Maurizio Sarri non ha trovato spazio praticamente mai e non vuole perdere la possibilità di giocarsi un posto ai prossimi Mondiali in Russia. Per tentare la scalata alla maglia azzurra della nazionale però l'attaccante del Napoli ha bisogno di giocare con continuità. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i buoni uffici tra Napoli e Udinese potrebbero spingere Leonardo Pavoletti a giocare nella prossima stagione alla Dacia Arena. Il bomber livornese andrebbe così a sostituire nello scacchiere tattico di Luigi Delneri proprio Duvan Zapata tornato a Napoli dopo un prestito biennale in Friuli Venezia Giulia. Rimane solo da stabilire la formula dell'affare. Intanto il Benevento si tira fuori dalla caccia al bomber con il direttore sportivo Salvatore Di Somma che a SportItalia ha sottolineato: "Pavoletti ci piace, ma ha un ingaggio che al momento per noi è davvero troppo alto".

