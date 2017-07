Calciomercato Roma/ News, è fatta per l'arrivo di Kolarov! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

La Roma è vicinissima all'acquisto di Aleksandar Kolarov secondo quanto riporta la Repubblica. Il calciatore del Manchester City è un giocatore duttile, in grado di giocare sia al centro che a sinistra. Inoltre Kolarov darebbe al club giallorosso una dimensione internazionale, portando la sua grande esperienza, maturata soprattutto a Manchester, nello spogliatoio dei giallorossi. Roma che però non si ferma e che anche se dovesse prendere Kolarov non si limiterebbe a questo acquisto sulla corsia visto che continua a interessarsi ad Antonio Barreca del Torino. Negli anni, va detto, Kolarov è stato trasformato in difensore centrale, riuscendo a imparare la fase difensiva che negli anni alla Lazio gli era sconosciuta. A Roma infatti il calciatore ha già giocato dall'altra sponda del Tevere e lo si ricorda più per le punizioni velenose e per un sinistro diabolico che per le diagonali difensive. Oggi comunque potrebbe arrivare la fumata bianca per l'affare che porterebbe quindi Kolarov nella capitale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 20 LUGLIO

RIMANE APERTA LA PISTA DOMENICO BERARDI

La Roma non vede tramontare la pista che porta a Domenico Berardi in questa sessione di calciomercato. L'attaccante esterno del Sassuolo piace moltissimo ad Eusebio Di Francesco che l'ha lanciato nel calcio che conta facendolo diventare quello che è oggi. Giocatore dotato di grande rapidità e intelligenza non sempre ha dimostrato di essere continuo, cercato prima dalla Juventus e poi dall'Inter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com però pare che il calciatore sia la prima alternativa a Mahrez. La Roma infatti per il momento è concentrata sull'algerino del Leicester che è stato grande protagonista due stagioni fa di un titolo clamoroso vinto dalla squadra di Claudio Ranieri. Se non dovessero arrivare a Mahrez allora i giallorossi si ributterebbero su Domenico Berardi. Il calciatore sarebbe poi perfetto per l'idea di calcio che ha in mente Di Francesco che deve trovare equilibrio e soprattutto qualità davanti dove ha già perso Mohamed Salah.

© Riproduzione Riservata.