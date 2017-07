INIESTA ALL'INTER?/ Calciomercato, Suning ci prova per davvero: conferme dalla Spagna!

Iniesta all'Inter? La Presse

Ha del clamoroso la notizie di calciomercato che sta rimbalzando nelle ultime ore sui media e che riguarda l'Inter. Iniesta del Barcellona non ha rinnovato con i blaugrana e potrebbe lasciare con un anno di anticipo la Spagna. A Sabatini non pare vero e dopo un colloquio con Suning ha deciso di muoversi pesantemente sul centrocampista spagnolo. I costi dell'operazione non dovrebbero essere proibitivi, almeno per quel che riguarda il costo del cartellino. La richiesta del Barcellona sarebbe di 30 milioni, ma l'Inter punta ad abbassare il costo del cartellino fino a 20 milioni. Ariedo Braida sta curando personalmente la situazione. Sul fronte del club spagnolo esistono due posizioni contrastanti: c'è una corrente che ritiene Iniesta un patrimonio e una bandiera del Barcellona e che vorrebbe arrivare ad un accordo che preveda anche un ruolo da dirigente dopo il ritiro dal calcio giocato. C'è però anche chi vede in Iniesta una figura ingombrante e che vorrebbe quindi anticiparne l'addio, dando il là a una rivoluzione di mercato. L'Inter intanto non aspetta e si muove con qualche certezza in più

CALCIOMERCATO INTER, COLPO INIESTA PER RISPONDERE AL MILAN?

LE INCOGNITE CHE PESANO SULLA CHIUSURA DELL'AFFARE

Non è tutto oro quel che luccica e passare da un forte interessamento dell'Inter per Iniesta a una trattativa di calciomercato avanzata e quasi chiusa ne passa. Diciamo che c'è una incognita dovuta ai costi relativi all'ingaggio. Iniesta vorrebbe 12 milioni l'anno, richiesta che ha fatto anche al Barcellona. L'Inter tramite Sabatini ha fatto sapere al giocatore che è disposta a rilanciare qualsiasi offerta blaugrana. Anche se Suning avrebbe postao un tetto di 10 milioni netti per questa operazione. Non tantissimo per un calciatore di questo livello mondiale e nemmeno così poco per un calciatore che ormai non è più giovanissimo e che pare aver dato già il meglio di sè. Iniesta ha ormai vinto tutto, e la domanda è che stimoli possa avere ancora soprattutto all'Inter che quest'anno non giocherà neppure le coppe. La società nerazzurra è convintissima dell'affare, anche se a metà campo ha già preso Borja Valero. Ma più giocatori dotati di fosforo insieme non hanno mai fatto male a nessuno, anzi. Piuttosto siamo certi che una volta che Iniesta finirà ufficilamente sul mercato non mancheranno altre pretendenti: che magari dalla loro avranno più soldi da offrire e più appeal. La caccia è (quasi) aperta.

