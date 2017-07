KOLAROV ALLA ROMA/ Calciomercato, intesa vicina: 6 milioni al City! (ultime notizie)

Kolarov prossimo colpo del DS della Roma Monchi? (foto LaPresse)

E’ stato un pupillo di Walter Sabatini, ma il DS è dovuto andare via dalla Roma per vederlo approdare in giallorosso. L’esterno sinistro difensivo Aleksandar Kolarov sembra infatti molto vicino ad accasarsi alla Roma. Un trasferimento che farebbe scalpore vista la precedente mliitanza laziale del serbo, ma ormai sono passati sette anni da quando Kolarov lasciò Roma, sponda biancoceleste, per abbracciare il progetto degli emiri del Manchester City. E proprio l’intesa per portare il terzino a Trigoria sarebbe molto vicina tra i giallorossi e i Citizens, anche se l’affare non sarebbe ancora fatto. La Roma finora si è spinta a quattro milioni e mezzo di euro per l’acquisto di Kolarov, ma il Manchester City non sembra disposto a scendere a meno di sei. Servirà uno sforzo in più ma da quanto riportano diverse fonti, il sito gianlucadimarzio.com in testa, l’affare sarebbe davvero in via di definizione.

KOLAROV ALLA ROMA, AFFARE CALDISSIMO

IL MANCHESTER CITY ASPETTA MENDY PER VENDERE IL SERBO

C’è però anche un altro aspetto da valutare, ovvero il bisogno del Manchester City di acquistare un elemento che permetta di coprire la fascia sinistra e avere così per il tecnico Pep Guardiola il reparto al completo anche dopo la partenza di Kolarov. Il prescelto sarebbe il francese Mendy, e dopo il suo arrivo per Kolarov potrebbe dunque esserci il ritorno nella Capitale. Dotato di un sinistro esplosivo e capace di calciare punizioni potentissime, nelle ultime stagioni Kolarov non ha trovato molto spazio nel Manchester City, soprattutto dopo l’avvento di Guardiola che ha sempre cercato giocatori con peculiarità tattiche diverse. Ritornare in una città da lui ampiamente conosciuta potrebbe essere una svolta importante, anche se a livello di campanilismo non è molto frequente vedere un ex laziale in giallorosso (e viceversa). Alla Roma l’esterno sinistro però serve eccome, e l’arrivo di Kolarov potrebbe risolvere un problema non indifferente nello scacchiere tattico dell’allenatore Eusebio Di Francesco.

© Riproduzione Riservata.