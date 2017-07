Schick all’Inter/ Calciomercato live, il giocatore prenotato dai nerazzurri: si chiuderà solo dopo ferragosto

Patrik Schick (LaPresse)

SCHICK ALL’INTER, CALCIOMERCATO LIVE, I NUMERI DELL’ACCORDO – Schick e Inter: pare che ormai sia cosa fatta: dopo il passo indietro fatta della Juventus il nome caldo del calciomercato estivo si è di fatto trasferito in casa nerazzurra. Fondamentale alla chiusura di questo accordo fino a pochi giorni fa solo ipotizzato è stata la trattativa lampo intavolata ieri pomeriggio tra l’avvocato Antonio Romei (braccio destro di Ferrero, presidente della Sampdoria), il ds blucerchiato Orsi oltre che del dt Pradè a Milano: un incontro di appena un paio d’ore con Sabatini e Ausilio è bastato di fatto per gettare le basi di un accordo che ricalca almeno nei numeri quello che fino a pochi giorni era stato intavolato per Schick e con la Juventus. Per il giocatore della Sampdoria vi sarebbe quindi sul tavolo un contratto da anni a 1.8 milioni di euro a stagione: al club blucerchiato andranno invece 30 milioni di euro da versare in tre anni con pagamento rateale, come già concordato con i bianconeri.

SCHICK ALL’INTER CALCIOMERCATO LIVE, TUTTO RIMANDATO A FERRAGOSTO – Sulla carta l’affare di calciomercato che porterà Patrick Schick a vestire la maglia dell’Inter pare chiuso eppure per attendere l’ufficialità pare che si dovrà attendere almeno il prossimo 15 agosto. Dopo la bocciatura agli esami clinici da parte del J medical il giocatore della Sampdoria dovrà infatti osservare un periodo di riposo prima di venir nuovamente messo sotto la lente di ingrandimento dello staff medico del club nerazzurro. Di preciso non è ancora trapelato nulla sulle reali condizioni fisiche del giocatore della Sampdoria ma pare che possa ritornare il campo tranquillamente dopo una pio di mesi di riposo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del Corriere della sera quindi dopo Ferrargosto Schick effettuerà nuovi controlli medici ma intanto l’Inter ha già messo al sua prenotazione sull’attaccante blucerchiati, sogno affatto segreto ormai da diversi mesi.

