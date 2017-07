Vecino all'Inter/ Calciomercato: stretta finale con la Fiorentina, il nodo è il pagamento

Matias Vecino, ad un passo dall'Inter (Foto LaPresse)

VECINO ALL’INTER CALCIOMERCATO NEWS: STRETTA FINALE PER L’URUGUAIANO - Sembra fatto il passaggio di Matias Vecino all’Inter in questa finestra di calciomercato: un altro colpo per Luciano Spalletti e una squadra nerazzurra che comincia a prendere forma. I tifosi negli ultimi giorni hanno manifestato un po’ di preoccupazione per una sorta di “immobilismo” nelle trattative, ma è pur vero che i colpi in sequenza del Milan hanno leggermente distorto la realtà delle cose; ad Appiano Gentile sono già arrivati Milan Skriniar e Borja Valero, e proprio l’acquisto dello spagnolo ha aperto un canale tra Inter e Fiorentina che ora Piero Ausilio sta provando a sfruttare per chiudere l’affare Vecino. Il problema al momento resta la formula di pagamento: sul centrocampista uruguaiano la Fiorentina ha posto una clausola rescissoria di 24 milioni di euro e la società viola pretende che il pagamento avvenga in un’unica rata al momento dell’acquisto. L’Inter non la pensa allo stesso modo: vuole dilazionare in tre annualità ed è disposta a versare qualche milione in più; un problema che sinceramente non sembra essere impossibile da superare, e dunque nel giro di poco potremmo aspettarci la tanto attesa fumata bianca con l’approdo di Matias Vecino alla corte di Luciano Spalletti.

Con Vecino, il centrocampo dell’Inter prenderebbe sempre più forma. Spalletti ha a disposizione tanti giocatori, ma tre sembrano essere i punti fermi: lo stesso uruguaiano - nel momento in cui sarà arrivato - Borja Valero e Roberto Gagliardini, che ha fatto benissimo nei sei mesi che ha disputato lo scorso anno. Il centrocampo a tre sarebbe già formato in questo modo, con Gagliardini che giocherebbe da vertice basso come in Under 21; tuttavia Spalletti ha spesso e volentieri adottato il 4-2-3-1, e in questo senso Vecino sembra tagliato con l’accetta per stare nella cerniera davanti alla difesa al fianco dello stesso Gagliardini. A quel punto Borja Valero avanzerebbe la sua posizione e giocherebbe sulla trequarti, ricoprendo di fatto il ruolo che il tecnico toscano aveva disegnato per Nainggolan nella Roma; ai lati agirebbero Candreva e Perisic (ma sul croato non ci sono ancora certezze), Mauro Icardi da prima punta e l’Inter dalla cintola in su sarebbe disegnata. A disposizione, per il momento Spalletti ha Marcelo Brozovic, Joao Mario e Geoffrey Kondogbia; senza coppe europee qualcuno potrebbe essere di troppo, ma il calciomercato non è ancora concluso e tante cose, soprattutto in uscita, potrebbero ancora succedere.

