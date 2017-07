Calciomercato Inter/ News, i nerazzurri frenano per Schick! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Patrick Schick - La Presse

Difficilmente Patrick Schick dimenticherà quest'estate. Acquistato dalla Juventus che poi ha fatto un passo indietro sembrava destinato a passare all'Inter per vedere poi all'improvviso anche i nerazzurri titubare sulla possibilità di prenderlo. Arrivato in punta di piedi in Italia alla Sampdoria, in grado di strapparlo alla concorrenza della Roma, questo attaccante ceco ha dimostrato di avere delle qualità davvero importanti tanto che la Juventus era pronta a investire trenta milioni di euro per lui. Non fosse per quel piccolo problema cardiaco, di cui ancora non si conosce bene l'entità, che aveva portato i bianconeri a ritrattare per un prestito oneroso poi rifiutato dal club blucerchiato. Secondo quanto riportato da Premium Sport ora anche l'Inter non sarebbe convinta dell'affare e avrebbe deciso di andarci con i piedi di piombo dopo lo slancio iniziale che aveva portato ad affrettare i tempi con l'idea anche di poter fare uno smacco ai rivali bianconeri. Il club meneghino dovrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto che però i blucerchiati difficilmente accetteranno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 21 LUGLIO

L'AGENTE DI RICHARLISON CONFERMA L'INTERESSE

L'Italia ha scoperto il giovanissimo Richarlison, talento del Fluminense che nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club tra cui anche l'Inter. Si è parlato di una proposta della Roma pronta a rispedire in Brasile Gerson proprio per arrivare a questo talento, offerta però respinta dal club brasiliano. Ora la pista più concreta sembra essere quella nerazzurra con il procuratore del ragazzo che non smentisce. Renato Velasco ha parlato a FcInterNews, sottolineando: "Ci sono club italiani interessanti al ragazzo, si tratta di Inter e Sampdoria. Il Milan invece per il momento non ha chiesto informazioni. La verità è che il calciatore è prontissimo per giocare ovunque. Si è parlato molto di lui, ma attenzione però perché piace anche in Inghilterra e in Olanda. Per quanto ci riguarda potrebbe essere arrivato il momento giusto per lasciare il Brasile. Sarebbe per il ragazzo un passo molto importante nella sua evoluzione. La prossima settimana sarò in Italia per valutare il da farsi".

