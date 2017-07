Calciomercato Juventus/ News, dubbi in mezzo: chi arriva tra Matic, Emre Can e Matuidi? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus vive un momento di grande confusione per quanto riguarda il centrocampo. Da questa sessione di calciomercato sicuramente uscirà un forte innesto in mezzo al campo per la squadra di Massimiliano Allegri anche se non è chiaro che tipo di calciatore serva. In quest'ultima stagione i bianconeri hanno giocato spesso con il 4-2-3-1 e con Sami Khedira, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio sicuri di rimanere a Torino il dubbio è come completare un reparto dove nella nuova stagione si potrebbe anche tornare a giocare a tre. I nomi sono sempre gli stessi, ma le percentuali sono destinate a cambiare ogni giorno fino a quando non si potrà considerare fatto l'affare più importante dell'estate bianconera. Secondo Calciomercato.com il preferito sarebbe Emre Can del Liverpool e non Nemanja Matic del Chelsea. Il tedesco di origini turche piace molto ad Allegri e ha un contratto in scadenza nel giugno del 2018. Il Liverpool non sembra destinato a fare sconti, ma la Juventus potrebbe anche avvalersi della volontà del giocatore propenso a vivere questa nuova avventura. Intanto Blaise Matuidi si propone con la Juventus che l'estate scorsa era già stata molto vicina al suo acquisto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 21 LUGLIO

IN TRE SU TOMAS RINCON

Nessuno si offenderà se l'acquisto di Tomas Rincon da parte della Juventus nell'ultima sessione di calciomercato passerà alla storia come un flop. Questo perché è vero che il calciatore venezuelano è stato pagato relativamente poco, ma soprattutto perché a sei mesi dal suo arrivo di Torino dopo aver visto moltissima panchina e poco campo potrebbe già lasciare i colori bianconeri. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe addirittura la fila per prendere questo grintoso centrocampista che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e che è sembrato più un rimedio dell'ultimo momento che un colpo convinto da parte della dirigenza bianconera. In testa a tutti c'è l'Atalanta con la quale la Juventus ha un ottimo rapporto, lo dimostrano gli affari fatti di recente da Caldara a Orsolini passando per Spinazzola. Attenzione però anche alla Fiorentina che dopo aver perso Borja Valero a breve potrebbe veder partire anche Matias Vecino. Per concludere c'è anche il Genoa che non sarebbe affatto dispiaciuto di riabbracciare un calciatore che si è rivelato fondamentale fino a che ha giocato allo Stadio Luigi Ferraris.

