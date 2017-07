Carlos Bacca (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, BACCA CON I SOLDI DI KEITA: PRIMI CONTATTI PER IL COLOMBIANO - C'è un nome nuovo che scalda improvvisamente il calciomercato della Lazio. Si tratta di Carlos Bacca, attaccante in uscita dal Milan. Il colombiano è ormai ai margini del progetto rossonero e medita l'addio. Il Diavolo ha abbracciato André Silva, e potrebbe presto mettere le mani anche su Kalinic e un altro centravanti di livello. La Lazio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe dunque fare un tentativo anche se ci sono diversi ostacoli da superare. Primo tra tutti l'ingaggio di Bacca, che al Milan percepisce 3,5 milioni di euro. La soluzione sarebbe quella di abbassare lo stipendio a 3 milioni e diluire il contratto su più anni. Un'altra insidia è rappresentata dall'ostacolo del Marsiglia, una concorrente non da poco pronta a investire 20 milioni per il cartellino dell'ex Siviglia. La Lazio avrebbe avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore, ma prima di qualsiasi discorso è necessario che i biancocelesti vendano Keita Balde. Soltanto allora, con il ricavato, scatterà l'eventuale assalto a Carlos Bacca.

