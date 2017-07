Calciomercato Milan/ News, né Morata né Belotti alla fine arriverà Nikola Kalinic! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

Alla fine arriverà Nikola Kalinic. Non è il titolo di un film, ma probabilmente la frase che leggeremo con più insistenza nelle prossime ore quando si parlerà del calciomercato del Milan. Alvaro Morata ormai non è più un obiettivo, visto che è stata conclusa la trattativa tra il Real Madrid e il Chelsea di Antonio Conte. Anche Andrea Belotti però potrebbe essere definitivamente uscito dal radar, con il Presidente del Torino Urbano Cairo che è sembrato piuttosto chiaro quando ha sottolineato di non voler cedere in Italia il suo gioiello. E' così che i rossoneri, vogliosi di andare a comprare un altro attaccante dopo l'arrivo di André Silva, punteranno su Nikola Kalinic. Il calciatore è ormai nelle orbite rossonere da diverse settimane, ma c'è la sensazione che tutto sia stato messo in stand bye per capire se si poteva arrivare a un obiettivo di maggiore caratura internazionale. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb i rossoneri dovrebbero versare nelle casse della Fiorentina una cifra attorno ai ventisette milioni di euro più bonus. Al calciatore invece dovrebbe andare una cifra attorno ai tre milioni di euro annui.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 21 LUGLIO

ALZATA L'OFFERTA PER RENATO SANCHES

Il Milan continua a fare sul serio in sede di calciomercato e non pare affatto sazia dei tanti acquisti fatti in questa settimana. Negli ultimi giorni si è fatta importante una voce che porta l'attenzione sulla Germania con il club meneghino che sarebbe intenzionato a fare un ulteriore sforzo per andare a prendere Renato Sanches dal Bayern Monaco. Voce confermata da Karl-Heinz Rummenigge che però ha ribadito come il club rossonero non fosse in grado di presentare un'offerta da ritenersi congrua alle aspettative del club bavarese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia, durante la rubrica Lo sai che, pare che il Milan però sia pronto a presentare un'offerta per il prestito oneroso di circa sette/otto milioni di euro più l'obbligo di riscatto. Il club meneghino affronterà a breve nell'International Champions Cup proprio il Bayern Monaco e sarà allora pronto a parlare con i dirigenti del club tedesco per provare a chiudere l'ennesimo colpo di un estate difficile da dimenticare.

