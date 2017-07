Calciomercato Napoli/ News, si discute la formula per Karnezis (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Duvan Zapata - La Presse

Orestis Karnezis potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Napoli. Dopo le ripetute aperture delle ultime ore gli azzurri sembrano essersi decisi di affondare il colpo e mettere a segno un altro importante acquisto in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il Napoli e l'Udinese stiano solo discutendo la formula per capire come muoversi. Il problema è sorto in quanto la società campana vorrebbe il portiere in prestito, magari anche oneroso, mentre il club friulano opterebbe per la cessione definitiva vista la presenza già in rosa di due portieri forti come Simone Scuffet e Alex Meret. Le distanze però sembrano assottigliarsi con il Napoli che potrebbe decidere anche di fare uno sforzo. Non è chiara ancora la posizione di Pepe Reina che con il contratto in scadenza a giugno 2018 potrebbe anche decidere di lasciare Napoli per la seconda volta quest'estate. A quel punto agli azzurri non servirebbe un semplice secondo, ma un portiere in grado di fare il titolare e Karnezis sicuramente rientra in questa categoria.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 21 LUGLIO

IL FENERBAHCE VUOLE ZAPATA

Duvan Zapata è tornato al Napoli in questa sessione di calciomercato alla fine di un prestito biennale all'Udinese. Il calciatore colombiano ha fatto bene, ma gli obiettivi degli azzurri sono molto diversi al momento e tra questi lui non rientra. E' per questo che si fa un grande parlare in sede di calciomercato della sua posizione con Torino e Udinese stessa interessate a trattare il calciatore con il Napoli. Gli azzurri però non vorrebbero cederlo ancora in prestito e starebbero cercando un acquirente che lo possa comprare a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net in Turchia ci sarebbe la ferma convinzione che il Fenerbahce possa presentare da un momento all'altro un'offerta davvero vantaggiosa per il Napoli. La società sta aspettando intanto si parla di un possibile incontro tra le due società già nei prossimi giorni. Staremo poi a vedere anche quale sarà la volontà del calciatore e se gradirà o meno la destinazione turca.

