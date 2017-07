Calciomercato Roma/ News, rallentamento nella trattativa Kolarov, ma c'è un perché (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Antonio Barreca - La Presse

L'ultimo grande obiettivo di calciomercato della Roma è Aleksandar Kolarov. Con le cessioni di Antonio Rudiger e Mario Rui i giallorossi hanno inevitabilmente perso qualcosa dietro e ora hanno la necessità di fare almeno un colpo in entrata. La trattativa per il difensore del Manchester City sembrava ben avviata fino a quando il club inglese ha tirato all'improvviso il freno a mano. Come raccontato da Sky Sport, durante la trasmissione Speciale - Calciomercato, la sensazione è che i Citizens non abbiano cambiato idea ma vogliano solo tutelarsi con l'acquisto di un altro terzino di ruolo. Per questo non lasceranno partire Kolarov fino a che non saranno sicuri di riuscire a centrare il loro obiettivo e cioè prendere Benjamin Mendy dal Monaco. Dopo questo affare la squadra di Pep Guardiola lascerà partire Kolarov verso la sua vecchia squadra. Proprio il tecnico dei Citizens infatti in passato ha vestito la maglia della Roma anche se in un momento calante della sua carriera e con pochissime presenze sulle spalle.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 21 LUGLIO

PETRACHI BLINDA BARRECA

Il calciomercato della Roma non sembra discostarsi molto da quello fatto nelle ultime stagioni da Walter Sabatini. Anche Monchi infatti sta puntando su molte giovani promesse con la voglia di evitare di andare a prendere calciatori senza margini di crescita. E' per questo che nelle ultime settimane si è parlato davvero molto di Antonio Barreca. Il terzino scuola Torino dopo le belle esperienze tra Cittadella e Cagliari in Serie B nella stagione appena conclusa ha fatto bene anche in A proprio con i granata. Della situazione legata al ragazzo, e non solo, ha parlato il direttore sportivo del club piemontese Gianluca Petrachi ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale. Questi ha sottolineato: "Antonio Barreca è un calciatore che piace molto alla Roma. Noi però vogliamo mantenere la squadra con tutti i calciatori migliori e puntellarla con l'acquisto di qualche elemento in reparti dove abbiamo necessità. L'obiettivo è questo poi ovviamente le dinamiche del calciomercato possono far cambiare qualcosa".

© Riproduzione Riservata.