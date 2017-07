Giovanni Simeone (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, INCOGNITA BELOTTI. GRANATA SU LAXALT E SIMEONE - C'è molta incertezza nel calciomercato del Torino. Il presidente Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di cedere al Milan Andrea Belotti, ma non è da escludere che tra le parti possa avvenire una rottura. Almeno a parole, il Gallo, recentemente accostato ai rossoneri, dovrebbe restare granata. Già, perché le dichiarazioni di Ciaro, che ha raggiunto la squadra in ritiro a Bormio, non fanno completa chiarezza sul futuro del giocatore: “Chiarimento con Belotti? È andato tutto bene”. Nei prossimi giorni potrebberi arrivare ulteriori novità. Sul fronte deglia acquisti il Torino continua a monitorare con attenzione Laxalt e Simeone. Secondo quanto riportato da La Stampa, i granata avrebbero offerto 21 milioni di euro al Genoa per i due giocatori citati. L'alternativa al Cholito resta Duvan Zapata del Napoli.

