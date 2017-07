Calciomercato Inter/ News, il Presidente del Santos blocca Lucas Lima (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Si è parlato molto del possibile passaggio di Lucas Lima all'Inter in questa sessione di calciomercato, affare che però alla fine non si è fatto e che ha messo in difficoltà la stessa dirigenza nerazzurra convinta di poter sostituire il partente Ivan Perisic con questo giovane di grande qualità. FcInterNews riporta le parole del Presidente del Santos Modesto Roma che non è apparso spaventato dalla scadenza imminente del contratto del talento. Questi ha sottolineato: "L'ansia e la pressione che tutti i media ci attribuiscono in realtà non ci riguardano. Per noi tutto sta andando nel modo giusto. Il contratto di Lucas Lima scade alla fine di questo anno e noi lo terremmo qui fino a quella data cosa che abbiamo detto più volte. Non tratteremo la cessione del calciatore con nessuno". L'Inter però non si arrende e monitora la situazione con la speranza che magari il Santos possa cambiare da qui a poco idea.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 22 LUGLIO

TORNA DI MODA VRSALJKO PER LA CORSIA

L'Inter deve prendere in seria considerazione l'idea di acquistare almeno due terzini di livello in questa sessione di calciomercato. Tra i nomi che continuano a farsi c'è quello del croato dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko. Da quando ha lasciato il Sassuolo per trasferirsi a giocare con i colchoneros il ragazzo non è mai riuscito a trovare grande continuità, anche se pure in Liga ha dimostrato di essere calciatore capace e dotato di grande talento. Secondo quanto riportato da SportItalia pare però che ci sia stato un incontro molto positivo tra il dirigente nerazzurro Piero Ausilio e il procuratore del calciatore Giuseppe Riso. L'Inter prova stima per il calciatore fin dai tempi della Dinamo Zagabria quando andò a pescare in Croazia il centrocampista Mateo Kovacic. Al momento sono diversi i motivi per cui questo sarebbe un vero affare per l'Inter e un solo vero ostacolo verso la sua definizione. L'Atletico Madrid infatti non potrebbe avvalersi della facoltà di comprare un sostituto visto il blocco del calciomercato che gli è stato inflitto dalla Fifa.

