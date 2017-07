Calciomercato Juventus/ News: i bianconeri non mollano Matic, ma occhio allo United (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Nemanja Matic - La Presse

Nei pensieri di Massimiliano Allegri e della Juventus rimane sempre e comunque il nome del centrocampista del Chelsea Nemanja Matic, obiettivo poi nemmeno troppo nascosto di questo calciomercato. Secondo Sky Sport i bianconeri però devono stare molto attenti perché in questa trattativa potrebbe inserirsi il Manchester United con José Mourinho che avrebbe appoggiato l'acquisto di un calciatore tecnico ma allo stesso tempo fisico per un centrocampo tutto muscoli e classe insieme proprio all'ex juventino Paul Pogba. I bianconeri sanno che l'obiettivo Matic non è assolutamente facile da raggiungere e per questo hanno deciso di tenere in piedi le piste che portano a Steven N'Zonzi del Siviglia, in calo, e a Emre Can del Liverpool, in forte rialzo. Quello che è certo è che la Juventus in questa sessione di calciomercato prenderà un centrocampista forte fisicamente ma anche tecnicamente e che soprattutto sia in grado di spostare gli equilibri tattici di una partita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 22 LUGLIO

IL VERONA INSISTE PER MOISE KEAN

Tra i pensieri della Juventus c'è anche quello di piazzare Moise Kean in questa sessione di calciomercato. Il giovanissimo attaccante italiano sicuramente ha bisogno di trovare una realtà dove maturare con calma, ma la Juventus prevede per lui una crescita molto rapida tanto che spera di farlo giocare con continuità già in questa stagione in Serie A. E' per questo che l'idea di cederlo in prestito al Verona non dispiace per niente a Beppe Marotta, Fabio Paratici e Pavel Nedved. Secondo quanto riportato da Tg Gialloblù pare che gli scaligeri siano davvero molto interessati a tesserare il calciatore, ma anche che prima debbano concludere un'operazione in uscita. L'idea è quella di piazzare Davide Luppi che nella scorsa stagione si è dimostrato fondamentale in Serie B, ma che per la massima categoria non viene considerato adatto. Sul calciatore in questione si sta muovendo con un certo interesse il Foggia, un affare che interessa quindi indirettamente anche la Juventus che aspetta questa definizione per poi cedere Moise Kean proprio all'Hellas Verona.

