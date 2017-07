Calciomercato Milan/ News, Aubameyang vuole solo i rossoneri! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

Pierre-Emerick Aubameyang rimane sottotraccia l'obiettivo numero uno del calciomercato del Milan per l'attacco. Sfumati ormai definitivamente Alvaro Morata e Andrea Belotti i rossoneri sembrano poco convinti dell'idea Nikola Kalinic e vorrebbero portare a Milano un calciatore con un tasso tecnico maggiore e un'esperienza internazionale più importante. Secondo quanto riprotato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, pare che il gabonese dal conto suo abbia sottolineato la sua ferma volontà di giocare nella prossima stagione nel Milan pronto anche a rifiutare il rinnovo proprio con il club giallonero. Milanello per Aubameyang non sarebbe nemmeno totalmente una novità visto che nella stagione 2007/2008 il calciatore fu acquistato giovanissimo proprio dai rossoneri anche se non riuscì mai a debuttare in prima squadra. Dopo i prestiti a Digione, Lilla e Lione solo nel 2011 il Milan decise di cedere il suo cartellino al Saint Etienne comprendendo solo dopo di aver fatto un errore davvero madornale.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 22 LUGLIO

SMENTITE LE VOCI SUL POSSIBILE ARRIVO DI DIEGO COSTA

La rottura di Diego Costa con il Chelsea apre a numerose voci di calciomercato. L'attaccante spagnolo, di origini brasiliane, è stato di recente accostato sia al Milan che all'Inter. Il club rossonero però sembra negare la possibilità di prendere quest'anno in prestito questo forte attaccante come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale. Questo perché il club rossonero non avrebbe intenzione di essere un parcheggio di lusso per l'attaccante che aspetta solo la riapertura del calciomercato asiatico per trasferirsi in Cina. Gli obiettivi del Milan in attacco sono ben diversi e al momento Diego Costa non rientra assolutamente nei piani della dirigenza. Questo non perché non venga considerato sufficientemente forte per la squadra di Vincenzo Montella, ma soprattutto per la formula con la quale si dovrebbe sviluppare l'affare in questione.

