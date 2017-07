Calciomercato Napoli/ News, Castillejo ha detto no: voglio rimanere al Villarreal (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Samu Castillejo - La Presse

Tra gli obiettivi di calciomercato poi neanche troppo nascosti del Napoli c'era anche Samu Castillejo, attaccante esterno del Villarreal e giocatore in grande crescita nelle ultime stagioni. Il calciatore però sembra aver chiuso ogni possibilità di trasferimento in questa sessione di calciomercato in una lunga intervista ad As. L'esterno ha infatti sottolineato: "Il calciomercato è aperto ora, ma io ho le idee chiare. So che qui al Villarreal sono contento e la mia idea è di continuare ancora a giocare con questa maglia. Ho un contratto fino al 2020 e voglio restare qui ancora per tanto tempo". Sicuramente parole che non avranno fatto piacere a Napoli dove da tempo la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per provare a portare a termine un affare che sembrava a tratti anche molto vicino a una ipotetica conclusione. Al momento la trattativa per Castillejo sembra essere tramontata, ma ricordiamo sempre come il calciomercato ci abbia riservato anche sorprese davvero difficili da prevedere.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 22 LUGLIO

IL BOLOGNA SMENTISCE I CONTATTI PER PAVOLETTI

Leonardo Pavoletti del Napoli rimane un interessante uomo da calciomercato. Attaccante puro e in grado di andare in doppia cifra in Serie A piace a molti con il Napoli, proprietario del cartellino, che ha deciso di cederlo. la squadra azzurra infatti ha capito di poter fare a meno dell'attaccante arrivato nella sessione di calciomercato di gennaio in Campania con Maurizio Sarri che ha praticamente sempre preferito schierare nel ruolo di falso nove Dres Mertens. Il nome più accostato a quello di Leonardo Pavoletti è quello del Benevento, nonostante le smentite della dirigenza giallorossa a causa di un contratto troppo alto da gestire. Oltre all'Udinese e allo stesso Genoa di recente era spuntato il Bologna nonostante la presenza in rosa già di una prima punta di grande qualità come Mattia Destro. Il direttore sportivo dei felsinei però ha smentito ai microfoni di SportItalia la possibilità di vedere andare in scena questa trattativa negando che ci siano già stati dei contatti.

