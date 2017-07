Calciomercato Roma/ News: accordo con Mahrez, ora c'è da convincere il Leicester (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

La Roma ha trovato l'accordo con l'algerino Riyad Mahrez ed è pronta a mettere a segno un colpo di calciomercato davvero importante. Per farlo c'è però da abbattere la diffidenza del Leicester City che al momento non ha ancora dato una risposta agli stimoli provenienti da Trigoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, pare però che il club inglese allenato da Shakespeare sia pronto ad accettare la proposta formulata dal club allenato da Eusebio Di Francesco. Dall'altra parte invece Alfredo Pedullà a SportItalia ha sottolineato come la Roma sia pronta ad alzare la sua precedente offerta a ben trentacinque milioni di euro più bonus pur di accontentare il Leicester e portare nella capitale quello che dovrebbe essere l'erede naturale di Mohamed Salah senza nulla togliere all'altro acquisto Cengiz Under.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 22 LUGLIO

CEDUTO IL GIOVANE RADONJIC

Questo calciomercato sta delineando che questa è sempre più la Roma di Monchi e sempre meno quella di Walter Sabatini. Il dirigente spagnolo infatti sta cedendo diversi giovani di belle speranze che proprio l'ora direttore sportivo dell'Inter aveva cullato con tanto affetto professionale. Tra questi c'è il serbo classe 1996 Nemanja Radonjic, attaccante acquistato nel 2014 dal Viltorul Constanta e pronto a girare diversi club in prestito senza mai riuscire a debuttare con la maglia giallorossa sulle spalle. E' ufficiale la cessione del calciatore in questione alla Stella Rossa dopo un anno in prestito al Cukaricki che non ha riscosso gli effetti desiderati. Radonjic se ne va in punta di piedi, così come era arrivato, senza praticamente mai scenderei n campo se non per tre partite nel Torneo di Viareggio del 2014 con la Primavera di Alberto De Rossi. Il ragazzo ha firmato con il club di Belgrado un contratto di quattro anni.

