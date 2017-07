CALCIOMERCATO INTER/ News, Schick si allontana e Karamoh...(ultime notizie)

Schick con la maglia della Sampdoria (Foto: Lapresse)

SCHICK, AFFARE SFUMATO?

Il calciomercato dell'Inter, per ora, stenta a decollare e anche la trattativa che avrebbe dovuto portare in nerazzurro l'attaccante della Sampdoria, Patrik Schick sembra destinata ad infrangersi prima della sua positiva conclusione. Come riportato da Sky Sport, infatti, sono in continuo aumento le chance di vedere il giocatore ceco in maglia blucerchiata anche il prossimo anno. Da una parte la delusione del ragazzo per il trasferimento sfumato alla Juventus per il cattivo esito delle visite mediche quando l'accordo con la Samp era stato già raggiunto, dall'altra la convinzione della società blucerchiata di poter vendere il prossimo anno il ragazzo a cifre ancora maggiori, ed ecco che il passaggio di Schick all'Inter è quanto mai in discussione. Una vera e propria telenovela quella del talentuoso attaccante dell'under 21 della Repubblica Ceca che, dopo aver ammaliato mezza Europa a suon di gol e giocate, "rischia" ora di restare a Genova ancora un anno. Resta da capire adesso la strategia interista: una volta effettuati nuovi controlli, forzerà la mano o desisterà?

KARAMOH SI AVVICINA!

Per una trattativa come quella per Schick che rischia di saltare a causa dello stato emotivo del giocatore, il calciomercato dell'Inter può comunque vantare il sì di Karamoh, stellina emergente del Caen, valutata dall'Inter 5 milioni di euro. Come riportato da fcinter1908.it, l'attaccante esterno classe 1998, è in scadenza di contratto e viene valutato dalla società titolare del cartellino 10 milioni di euro. La sensazione è che ci si possa venire incontro a metà strada su una cifra nell'ordine dei 6-7 milioni. Dalla sua, inoltre, l'Inter può vantare anche la volontà del giocatore: è notizia di oggi, infatti, che il vice di Piero Ausilio, Dario Baccin, si è recato in Francia per parlare della proposta dell'Inter con il ragazzo. Il giovane esterno offensivo, da quel che si apprende, è allettato dall'opportunità rappresentata dalla società nerazzurra e per questo non è da escludere che forzi la mano per approdare sotto la Madonnina.

