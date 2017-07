CALCIOMERCATO MILAN/ News, Aubameyang spinge per tornare e Renato Sanches...(ultime notizie)

Renato Sanches (Foto: Lapresse)

BELOTTI O AUBAMEYANG, SIAMO ALLE STRETTE FINALI

In una giornata che verrà ricordata come quella del 4 a 0 inflitto al Bayern Monaco in amichevole, il calciomercato del Milan continua a muoversi dietro le quinte. Dopo aver consegnato a Montella 10 acquisti di primissimo livello, Piero Fassone e Massimiliano Mirabelli scandagliano il mercato delle punte alla ricerca del miglior prospetto per l'attacco. Con un Belotti che il presidente Cairo sta facendo di tutto per blindare e un Kalinic ormai già prenotato, la sensazione è che non sia ancora del tutto tramontata la pista che porta ad un ritorno in rossonero di Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex Primavera del Milan, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sky Sports UK, Kaveh Solhekol, non avrebbe ancora rinunciato all'idea di trasferirsi:"Aubameyang vuole ancora andare al Milan nonostante il Borussia Dortmund abbia deciso e annunciato che non vuole venderlo quest'estate". A questo punto non resta che attendere i prossimi sviluppi: Aubameyang e il Milan riusciranno a riabbracciarsi?

IL PUNTO SU RENATO SANCHES, L'OFFERTA DEL MILAN

L'incontro amichevole tra Milan e Bayern Monaco, oltre che rappresentare un'importante iniezione di fiducia per i rossoneri - visto il 4-0 finale - ha significato anche un'opportunità tra i dirigenti meneghini e quelli bavaresi per cercare di trovare la quadra sul fronte Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, come riferito da Milan Tv, è un chiaro obiettivo della società ma arriverà soltanto alle condizioni dei rossoneri. La sensazione è che la strategia adottata dalla coppia Fassone-Mirabelli sia quella di attendere le mosse dei bavaresi per cercare di riuscire ad ottenere uno sconto sul prezzo. Lo scoglio principale, però, sembra essere quello riguardante la modalità d'acquisto dell'ex Benfica: se il Milan vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Renato Sanches in prestito oneroso con diritto di riscatto, d'altro canto Rumenigge e gli uomini mercato del Bayern preferirebbero di gran lunga un prestito con obbligo o direttamente un acquisto a titolo definitivo.

© Riproduzione Riservata.