CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Rulli o Karnezis per la panchina? Pavoletti all'Udinese (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli: Pavoletti all'Udinese (Foto: LaPresse)

RULLI TORNA DI MODA

Geronimo Rulli è tornato nel mirino del Napoli: la pista che porta al portiere argentino è stata riaperta dalla società partenopea. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha riallacciato i contatti per provare a portare a termine la complicata operazione di calciomercato. Ci sarebbero stati contatti diretti con la Real Sociedad: stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe offerto 20 milioni di euro al club spagnolo e una percentuale al Manchester City, visto che detiene il diritto di recompra fino al 2018. Geronimo Rulli sostituto di Pepe Reina? In realtà dovrebbe fare il secondo per un anno, poi ne raccoglierebbe l'eredità. La sensazione è che possa essere proprio il portiere argentino a dare una svolta alla trattativa: decisivo in tal senso sarà la sua volontà. Tutto dipenderà dall'esito del colloquio tra il suo entourage e la società basca. Il braccio di ferro è servito.

KARNEZIS E PAVOLETTI, AFFARI CON L'UDINESE

L'alternativa per la porta è Orestis Karnezis: il Napoli è una destinazione gradita per il portiere dell'Udinese, che può essere la giusta alternativa a Pepe Reina. Questo potrebbe essere un affare più semplice da portare a termine, visto che i rapporti con il club friulano sono positivi. Lo dimostra il fatto che presto Leonardo Pavoletti potrebbe diventare un giocatore bianconero. Stando a quanto riportato da Premium Sport, l'attaccante arrivato l'anno scorso dal Genoa è ad un passo dall'Udinese. «È praticamente cosa fatta il passaggio di #Pavoletti dal #Napoli all'#Udinese. Battuta la concorrenza del #Bologna», scrive il canale televisivo tematico di Mediaset Premium su Twitter. Si parla di secondo portiere, ma Pepe Reina cosa fa? Per il suo rinnovo è ancora attesa. Intanto è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento fino al 2021 di Faouzi Ghoulam. Presto firme e comunicato ufficiale.

