CALCIOMERCATO ROMA/ News, Monchi chiede Isufaj al Chievo. E può tornare...(ultime notizie)

Calciomercato Roma (Foto: Lapresse)

PER MAHREZ C'E' IL MURO DEL LEICESTER

Il calciomercato della Roma sembra finalmente in rampa di lancio. Prima l'acquisto di Defrel, poi l'accordo trovato con Kolarov dal Manchester City e infine il forte interessamento per Mahrez, l'esterno offensivo algerino di proprietà del Leicester per cui resta da convincere le Foxes a lasciar partire il loro gioiellino. Queste trattative di primo piano, però, non sono le uniche che vedono attualmente impegnate il direttore sportivo Monchi. L'ex Siviglia, infatti, sta anche cercando di pianificare il futuro cercando di assestare dei colpi in prospettiva con dei talenti in grado di regalare qualche gioia al pubblico romanista tra qualche anno. In questo senso, come riportato da calciomercato.it, bisogna registrare la trattativa con il Chievo Verona per il giovane albanese Andrea Isufaj, per cui però resta da convincere il presidente Campedelli. Il patron gialloblu, che ha già rifiutato la prima offerta dei capitolini, deve ancora rispondere al rilancio formulato dai giallorossi. L'intesa potrebbe trovarsi se la Roma acquistasse Isufaj girandolo nuovamente in prestito al Chievo.

LA POLITICA SUI GIOVANI DELLA ROMA: DA ISUFAJ A NDOJ

Nel caso in cui la trattativa per Andrea Isufaj non dovesse decollare, ecco che il mercato della Roma potrebbe indirizzarsi su Emanuele Ndoj. Il giocatore classe 1998 piace moltissimo al ds giallorosso Monchi, che ha messo gli occhi sul ragazzo attualmente in forza al Brescia. Su Ndoj, però, c'è da registrare l'interesse di diverse squadre, soprattutto di Serie B, desiderose di mettere le mani su un talento cristallino come quello di Ndoj. In particolare, secondo quanto riferito da calciomercato.it, sul ragazzo sarebbero vigili Parma, Venezia, Carpi e Perugia, oltre a Chievo e Crotone tra le formazioni di Serie A. L'ipotesi di un ritorno a Roma, però, non è ancora da scartare del tutto: Monchi, infatti, potrebbe tentare di convincere Ndoj ad arrivare nella capitale fin da subito sfruttando il diritto di recompra di cui gode la società capitolina, ma per farlo dovrebbe prima garantirgli la centralità nel progetto di Di Francesco.

© Riproduzione Riservata.