Bernardeschi alla Juventus/ Calciomercato: il giocatore è arrivato a Torino per le visite mediche

Federico Bernardeschi passa alla Juventus (Foto LaPresse)

BERNARDESCHI ALLA JUVENTUS: CALCIOMERCATO, IL GIOCATORE FA LE VISITE - Federico Bernardeschi è praticamente un nuovo giocatore della Juventus: nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare la firma sul contratto che legherà il trequartista del ’94 alla formazione bianconera. In mattinata Bernardeschi è arrivato al J-Medical Center, accolto da 250 tifosi in fibrillazione per il nuovo colpo di calciomercato dei campioni d’Italia: una volta svolte le visite mediche l’acquisto del calciatore diventerà ufficiale. Con il suo arrivo la Juventus completa forse la zona offensiva della sua squadra: Bernardeschi sarebbe il titolare sull’esterno destro con Douglas Costa dall’altra parte, e Paulo Dybala a supporto di Gonzalo Higuain. Da capire ovviamente se anche Juan Cuadrado farà parte della prossima versione dei bianconeri; intanto, come ha riportato WebCalcio.net, pare che Bernardeschi abbia deciso di ridursi l’ingaggio: per agevolare la chiusura della trattativa il calciatore avrebbe accettato un contratto quinquennale a 3 milioni di euro per stagione. Confermate invece le cifre dell’operazione: acquisto da 40 milioni che saranno versati nelle casse della Fiorentina, ma non dovrebbero essere previsti bonus (inizialmente si era parlato di un paio di milioni aggiuntivi che la società viola avrebbe ricevuto).

Bernardeschi dovrebbe vestire la maglia numero 10 della Juventus: il calciatore dovrebbe fare richiesta di indossare la celebre divisa e la società, almeno queste sono le ultime indiscrezioni, pare essersi convinta a dargli questa possibilità. L’ex Fiorentina sarà dunque l’erede, almeno riguardo il numero, di Paul Pogba che ha vestito la maglia numero 10 nel 2015-2016; in precedenza era stato Carlos Tevez ad averla, nei suoi due anni in bianconero. Nell’ultima stagione il numero che è stato di Alessandro Del Piero per tanti anni non è invece stato assegnato: era già successo nel 2012-2013, primo campionato senza lo storico capitano. Nella Juventus ovviamente questa maglia ha un peso particolare, tanto che anche Paulo Dybala, maggior indiziato a vestirla, ha fatto sapere che non la chiederebbe mai (ma potrebbe indossarla qualora gli venisse richiesto). Ora però la 10 bianconera andrà sulle spalle di Bernardeschi: prima di lui un altro giocatore venuto dalla Fiorentina, un certo Roberto Baggio, aveva preso possesso del numero (anche se all’epoca non c’era ancora la numerazione ufficiale). Naturalmente tutti i tifosi della Juventus si augurano che la resa in campo sia la stessa, anche se non sarà affatto facile ricalcare le orme del Divin Codiono e dei suoi cinque anni trascorsi in bianconero.

© Riproduzione Riservata.