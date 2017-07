CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, speranze per Rulli. Il Torino vuole Tonelli (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli: il ds Cristiano Giuntoli (Foto: LaPresse)

NAPOLI IN PRESSING PER RULLI

Porte girevoli a Napoli: non c'è ancora l'intesa con Pepe Reina per il rinnovo, quindi il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha deciso di riaprire la trattativa per Geronimo Rulli. Con il portiere argentino c'è già l'intesa per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, ma manca ancora l'accordo con la Real Sociedad. Stando a quanto riportato dalla Domenica Sportiva Estate, l'offerta è ritenuta troppo bassa dal club spagnolo: il Napoli ha messo sul piatto 15 milioni, ma il club basco ne chiede 26 per portare a termine l'operazione. La cifra alta non è legata alla clausola rescissoria, peraltro di 40 milioni di euro, ma alla percentuale che spetta al Manchester City. I Citizens detengono infatti il 30% del cartellino, poi c'è l'Estudiantes che vanta il 5% come contributo di solidarietà. La società partenopea dunque continuerà a trattare per avvicinarsi alla Real Sociedad.

IL TORINO HA CHIESTO TONELLI

Lorenzo Tonelli potrebbe ripartire dal Torino: il club granata sta provando a chiudere l'operazione per il trasferimento in granata del difensore e quindi a convincere il Napoli. Non è affatto semplice, perché mister Maurizio Sarri non è convinto. Il tecnico vorrebbe rimandare la cessione del difensore, visto che all'orizzonte c'è il preliminare di Champions League, mentre il Torino vorrebbe chiudere quanto prima l'operazione. Dal canto suo il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe problemi a cedere Tonelli in prestito con obbligo di riscatto ai granata, ma deve fare i conti - come riportato da Tuttosport - con il muro di Maurizio Sarri. Frenata anche per la cessione di Leonardo Pavoletti, perché non è poi così vicino all'Udinese: secondo il Messaggero Veneto, l'ingaggio da quasi 2 milioni di euro a stagione dell'attaccante rappresenta un ostacolo. Ad oggi la pista non è calda come sembrava.

© Riproduzione Riservata.