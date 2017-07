Calciomercato Inter/ News, Vecino pronto per le visite mediche (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Matias Vecino - La Presse

SPALLETTI SORRIDE: ANCHE VECINO E' NERAZZURRO

Il centrocampo dell'Inter si sta per impreziosire di un altro elemento arrivato da questo calciomercato estivo del 2017. Secondo quanto riportato da Premium Sport infatti oggi sosterrà le visite mediche col club nerazzurro il centrocampista uruguaiano Matias Vecino. Arrivato come Borja Valero dalla Fiorentina è un calciatore completo, dotato di grande intelligenza e forza fisica. Per lui l'Inter sembra intenzionata a pagare l'intero valore della clausola rescissoria che si aggira attorno ai ventiquattro milioni di euro. Pare che il calciatore in questione sia stato richiesto dallo stesso Luciano Spalletti che avrebbe preteso più muscoli e grinta in mezzo al campo, grazie a un centrocampista dotato di entrambe le fasi di gioco e all'intelligenza anche per inserirsi ed eventualmente giocare nei tre trequartisti dietro a Mauro Icardi.

INIGO MARTINEZ ANCORA NEL MIRINO

Negli ultimi giorni in fase di calciomercato si è parlato molto di meno di Inigo Martinez all'Inter. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo però pare che il club nerazzurro sia molto interessato al difensore del Real Sociedad. Il tecnico del club spagnolo, Eusebio Sacristan, avrebbe chiesto al calciatore di rimanere ancora alla Real Sociedad perché considerato un vero leader carismatico. Il calciatore però sarebbe tentato dall'offerta dei nerazzurri di tre milioni di euro più bonus che potrebbero portarlo a guadagnare quattro milioni di euro l'anno. L'Inter non troverebbe l'opposizione poi del club spagnolo perché potrebbe tranquillamente pagare la clausola rescissoria di trentadue milioni di euro come sta già facendo per il centrocampista uruguaiano della Fiorentina Matias Vecino. Nato a Ondarroa il 17 maggio del 1991 Inigo Martinez è cresciuto nella Real Sociedad con la quale ha collezionato 193 presenze e messo a segno anche 15 reti.

